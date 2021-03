Derrière le comptoir de la pharmacie Skippack à Schwenksville, près de Philadelphie, le propriétaire Mayank Amin travaille tard dans la nuit depuis que sa pharmacie indépendante a reçu l’approbation de l’État pour administrer les vaccins COVID-19 fin janvier. Il y a des milliers de courriels à trier et d’appels téléphoniques sur le terrain, des fournitures à organiser, des rendez-vous à planifier. Amin, connu sous le nom de Dr Mak, a mis en place une clinique de vaccination le dimanche du Super Bowl à la caserne des pompiers locale qui a attiré plus de 1000 personnes qui ont respecté leurs rendez-vous pour des tirs malgré la neige ce jour-là.

«C’était comme une fête là-bas», se souvient Amin, 36 ans, lors d’un entretien avec Reuters fin février. «C’était quelque chose que vous n’auriez jamais pu imaginer de votre vie, voir quatre inconnus porter quelqu’un sur un fauteuil roulant pour le faire passer dans la boue et entrer dans le bâtiment.» Grâce aux liens profonds avec leurs communautés et à la confiance qu’ils ont pu établir au fil des ans, certains pharmaciens locaux contribuent à atteindre les personnes qui pourraient être réticentes à se faire vacciner ou qui ne sont peut-être pas au courant des efforts de vaccination, a déclaré Jennifer Kates, la directrice de politique mondiale de santé et de lutte contre le VIH à la Kaiser Family Foundation.

«Ces pharmacies locales sont une voix de confiance vraiment importante», a déclaré Kates. Le déploiement du vaccin, que l’administration de l’ancien président Donald Trump a laissé aux États pour mener à bien sans plan fédéral ni financement suffisant, s’est avéré saccadé. Sous le président Joe Biden, l’offre a augmenté mais certains obstacles à la distribution et à l’accès persistent.

Le comté de Montgomery, où se trouve Schwenksville, a l’un des taux de vaccination par habitant les plus élevés de l’État, selon le site Web du département de la santé de l’État. La Pennsylvanie se classe 28e sur 50 États avec 18% des résidents ayant au moins un vaccin, selon les Centers for Diseases Control and Prevention.

SURPRISE

Par un samedi matin gris fin février, Amin a enfilé un costume de Superman, le vestige d’Halloweens passé qu’il porte maintenant parfois pour les vaccinations, et a traversé les banlieues gelées pour livrer deux vaccins COVID-19 à des patients à domicile. « Quelle surprise! » Gail Bertsch, 74 ans, a déclaré qu’Amin et quelques volontaires, auxquels elle ne s’attendait pas, ont frappé à sa porte. Elle et son mari James, qui souffre de démence, ont tous deux reçu des injections.

«Je ne peux pas croire que nous pouvons réellement faire cela», dit-elle.

Amin a également vacciné des personnes sur rendez-vous dans sa pharmacie, notamment en tenant une clinique spéciale pour les femmes enceintes et une autre pour les enfants souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Parmi eux se trouvait le neveu du pharmacien, qui souffre de neurofibromatose, une maladie qui provoque la formation de tumeurs dans le cerveau, les nerfs et d’autres parties du corps.

Quelque 3000 personnes ont reçu les premières injections de Moderna et de Pfizer-BioNTech via Skippack Pharmacy depuis début février, a déclaré Amin. Parmi les quelque 1 000 résidents qui ont reçu une deuxième dose au cours du week-end se trouvaient Chester et Martha Pish, respectivement âgées de 97 et 98 ans, mariées depuis 78 ans.

Après avoir obtenu un approvisionnement important en vaccins, le pharmacien a déclaré qu’il prévoyait de gérer plusieurs cliniques ce week-end à venir. L’effort a été fastidieux pour Amin et criblé d’obstacles, y compris l’organisation des stocks de vaccins – qui arrivent parfois à quelques heures d’avis, un effet secondaire du hoquet de la chaîne d’approvisionnement qui fait partie des problèmes qui ont entravé le déploiement.

Le jeune pharmacien ne retrouve sa femme enceinte que le week-end par mesure de santé et passe la semaine chez ses parents à Lansdale. Le couple accueillera son premier enfant en mai. «Je veux être là à la naissance de mon enfant et je veux m’assurer que tout mon peuple sera vacciné d’ici là», a-t-il déclaré à Reuters. «Si je peux, ce serait mon rêve.»

VENIR ENSEMBLE

Les épreuves pandémiques et maintenant la volonté de se faire vacciner dans les bras des gens ont uni sa communauté du comté de Montgomery derrière le jeune pharmacien. Un vendredi récent, cinq bénévoles ont convergé vers l’arrière du magasin. Ils ont rempli des feuilles de calcul avec les coordonnées des patients et vérifié l’inventaire des fournitures de vaccination.

Amin n’a qu’une seule autre employée à temps plein, Jacquelyn Ziegler, et deux étudiants stagiaires en pharmacie, Erica Mabry et Isabelle Lawler. Mais il peut compter sur des dizaines de bénévoles, y compris des membres de sa famille, pour répondre au téléphone et aider les patients moins technophiles à naviguer dans le système en ligne pour prendre un rendez-vous pour un vaccin COVID-19.

« C’est tout simplement incroyable de voir comment tout le monde a filtré dans cet espace », a déclaré la planificatrice d’événements Courtney Marengo, l’un des bénévoles d’Amin. Amin a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de posséder une pharmacie. Mais il s’est déplacé pour combler un vide laissé lorsque Skippack, une institution locale de 50 ans, a été rachetée par le géant national CVS en 2018. La chaîne a acquis les actifs de Skippack Pharmacy mais pas l’espace physique. Amin l’a rouvert avant la pandémie dans l’espoir de garder la ressource dans la communauté.

«J’ai l’impression que parfois les choses vous tombent sur les genoux à certains moments de votre vie», a-t-il déclaré. « Vous n’avez peut-être pas prévu que cela se produise, mais les choses se passent pour la bonne raison. »