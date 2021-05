Le superfan russe de Chelsea et l’ancien stunner de Playboy saluent la révolution de Tuchel mais mettent en garde contre un test sévère de la Ligue des champions de Man City (PHOTOS)

Chelsea a pris une mesure de revanche pour sa défaite en finale de la FA Cup le week-end dernier face à Leicester de Brendan Rodgers, revendiquant une victoire 2-1 en Premier League pour prendre le dessus dans la course pour terminer dans le top quatre et gagner le droit de se vanter de la Ligue des champions pour le prochain. saison.

Le match a été le premier à se dérouler devant une capacité réduite de fans à Stamford Bridge cette saison, avec environ 8000 personnes entassées dans le stade – et l’un d’entre eux n’a pas seulement aimé ce qu’elle a vu sur le terrain, mais aussi sur le terrain. les lignes de touche aussi.

Basée à Londres, Maria Liman, l’influenceuse russe d’Instagram qui est devenue célèbre pour sa série de tenues souvent imaginatives lors de la Coupe du monde 2018 et est une fan notoire de Chelsea, lui a confié à 1,3 million de médias sociaux sa joie de voir son côté effacer les mauvais souvenirs de leur défaite en FA Cup, et a ajouté que « Chelsea devient encore plus fort« .

« Félicitations, BEAUTÉS! J’ai toujours cru en l’équipe, et avec Tuchel, Chelsea devient encore plus forte!», a-t-elle écrit sur Instagram via la traduction.

« Beaucoup de gens ont ri que le Real Madrid leur donnerait un coup de pied, mais ils ont plié ces vieux rampants.

« Dans [Manchester] City, il y a un entraîneur vraiment cool et fort (il est aussi sexy), mais Chelsea est toujours plus cool. Leicester, mes sympathies.«

Liman, et le reste de la base de fans de Chelsea, espèrent que Tuchel et Cie pourront continuer leur forme lors du prochain affrontement avec Aston Villa le dernier jour de la campagne de Premier League pour assurer leur position en tant que quatre meilleures équipes du football anglais.

Et puis vient la petite question de la finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci contre Manchester City et comme elle l’a noté sur Instagram, alors que Pep Guardiola est peut-être le « plus sexy« des deux entraîneurs, Liman sera en force pour soutenir son équipe de Chelsea et Thomas Tuchel – et vous pouvez vous attendre à voir beaucoup plus de preuves de son fan de Chelsea sur sa page Instagram torride d’ici le 29 mai.