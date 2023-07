Le superfan des Chiefs ‘ChiefsAholic’ accusé de vol de banque après 4 mois en tant que fugitif

Un homme connu sous le nom de « ChiefsAholic », superfan des Chiefs de Kansas City, a été inculpé devant un tribunal fédéral d’un chef de vol de banque et d’un chef de transport de biens volés à travers les frontières de l’État après avoir été un fugitif pendant quatre mois, selon le bureau du procureur américain, district ouest du Missouri.

Xaviar Michael Babudar, 28 ans, a été inculpé le 24 mai. La plainte a été descellée et rendue publique lundi après l’arrestation de Babudar à Lincoln, en Californie, le 7 juillet.

Il a été initialement inculpé dans le comté de Tulsa, en Oklahoma, pour un vol qualifié en décembre 2022. Après avoir été libéré sous caution en février, il aurait retiré son moniteur de cheville fin mars 2023, selon le communiqué de presse du bureau du procureur américain. Babudar était situé près de Sacramento, en Californie.

Babudar a voyagé dans tout le Midwest pour perpétrer une série de vols dans diverses banques et coopératives de crédit, selon un affidavit cité dans le communiqué de presse. Il aurait blanchi le produit du vol via des casinos et des comptes bancaires de la région.

(Photo: Kevin C. Cox / Getty Images)