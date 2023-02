Le supercalculateur prédit le tableau de la Premier League

Chelsea est devenu l’équipe de Premier League la plus occupée de la fenêtre de transfert de janvier après avoir obtenu huit nouvelles recrues. Le club basé à Londres a également semblé être le plus gros dépensier lors de la récente fenêtre de transfert. Cependant, leurs performances en Premier League ont jusqu’à présent été catastrophiques. Chelsea s’est également retiré des deux coupes nationales cette saison. L’équipe basée à Londres occupe actuellement la 10e position du classement de la Premier League. Et pour remuer du sel dans leurs blessures, un supercalculateur a affirmé de manière sensationnelle que la situation ne changerait pas beaucoup pour Chelsea à la fin de la saison, car les Blues devraient manquer les places en compétition européenne la saison prochaine.

BETSiE, un supercalculateur de Bettingexpert, a affirmé que Chelsea serait en mesure d’améliorer sa position sur le tableau des points de la Premier League à la fin de la saison. Selon les prédictions étonnantes, Chelsea devrait terminer sa campagne de Premier League à la huitième place.

La scène ne semble pas non plus très brillante pour Liverpool, car le club basé dans le Merseyside devrait également manquer une place dans le top quatre. Les hommes de Jurgen Klopp, selon Bettingexpert, termineront leur sortie en Premier League à la sixième place. Géants de Londres, Tottenham Hotspur parviendra à revendiquer la cinquième place, selon les prévisions.

Arsenal va gagner

On prévoit qu’Arsenal, le meilleur joueur de table, conservera son éclat et remportera la Premier League. Les champions en titre de la Premier League, Manchester City, devraient terminer leur campagne à la deuxième place cette saison. Leurs rivaux de la ville, Manchester United, finiront une place derrière les hommes de Pep Guardiola.

Une huitième place sera certainement une grosse déception pour Chelsea après avoir réalisé une frénésie de dépenses étonnante en janvier. Les Blues auraient déboursé 250 millions de livres sterling dans la fenêtre de janvier pour acquérir les services de huit nouveaux joueurs. Sur ces huit nouveaux entrants, sept joueurs – David Datro Fofana, Andre Santos, Benoit Badiashile, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto et Enzo Fernandez ont rejoint les clubs basés à Stamford Bridge dans le cadre d’un contrat permanent.

Chelsea a fait du milieu de terrain argentin vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez le footballeur le plus cher de l’histoire du football anglais avec un accord d’une valeur de 131 millions de dollars.

