Le Superbug transmis des chiens aux propriétaires risque de devenir un «scénario de cauchemar» incurable, avertissent les scientifiques

Un SUPERBUG transmis des chiens aux propriétaires risque de devenir incurable, ont averti les scientifiques.

La recherche a révélé le « scénario cauchemardesque » après avoir découvert que le gène résistant aux antibiotiques pouvait être transmis à l’homme, rapporte The Telegraph.

Les scientifiques ont trouvé un superbactérie qui peut être transmis aux humains Crédit : Getty

Le gène mcr-1, découvert pour la première fois en Chine en 2015, peut être transmis à l’homme en partageant un lit avec des chiens ou via un panier pour animaux de compagnie.

Il est résistant à l’antibiotique colistine, qui est utilisé pour traiter les infections bactériennes que d’autres médicaments ne peuvent pas combattre.

Les scientifiques ont averti que la surutilisation de colistine, en particulier sur les animaux producteurs de viande, pourrait déclencher des gènes mutants qui rendraient le médicament inutile.

La résistance aux antimicrobiens tue environ 700 000 personnes par an et devrait en tuer environ 10 millions par an d’ici 2050 sans autre action.

PEUR DE Punaise de chien

Le gène mcr-1 vit dans l’intestin et est transmis à travers de minuscules particules de matières fécales.

Une étude de l’Université de Lisbonne a prélevé des échantillons de 126 personnes en bonne santé de 80 ménages qui vivaient avec 102 chats et chiens.

Huit chiens et quatre personnes ont été trouvés porteurs de bactéries dont mcr-1.

Dans deux ménages, le gène mcr-1 a été trouvé chez le chien et le propriétaire.

Les résultats de l’étude ont été dévoilés lors de la conférence du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses ce week-end.

L’insecte peut être transmis par des humains partageant des lits avec des chiens Crédit : Getty

Le Dr Juliana Menezes, qui a dirigé la recherche, a déclaré : « Si des bactéries résistantes à tous les médicaments acquièrent ce gène de résistance, elles deviendraient incurables, et c’est un scénario que nous devons éviter à tout prix.

« Nous savons que la surutilisation des antibiotiques entraîne une résistance et il est essentiel qu’ils soient utilisés de manière responsable, non seulement en médecine, mais aussi en médecine vétérinaire et en élevage. »

Pendant ce temps, une autre étude portugaise a révélé que la nourriture crue pour chiens est une source principale de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Des chercheurs de l’Université de Porto ont analysé une gamme d’aliments pour chiens et ont découvert que 54% d’entre eux étaient porteurs de la bactérie Enterococci.

Les deux cinquièmes des cas étaient résistants aux antibiotiques puissants.

Le Dr Ana Freitas, qui a mené la recherche, a déclaré : « Le contact étroit des humains avec les chiens et la commercialisation des marques étudiées dans différents pays posent un risque international pour la santé publique.

« Les autorités européennes doivent sensibiliser aux risques potentiels pour la santé lors de l’alimentation des animaux de compagnie avec des aliments crus et la fabrication d’aliments pour chiens, y compris la sélection des ingrédients et les pratiques d’hygiène, doit être revue.

« Les propriétaires de chiens doivent toujours se laver les mains à l’eau et au savon juste après avoir manipulé des aliments pour animaux de compagnie après avoir ramassé des excréments. »