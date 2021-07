Le superbe tennis d’Ons Jabeur met KO Garbine Muguruza

Le Tunisien Ons Jabeur a envoûté l’ancienne championne Garbine Muguruza et a ébloui le public du Court central pour atteindre le quatrième tour de Wimbledon avec une victoire 5-7 6-3 6-2 vendredi. Jabeur a puisé dans sa boîte à trucs pour déborder la puissante 11e tête de série qui a été lentement entraînée à la distraction par un adversaire qui a donné une masterclass en angles et en vrilles. L’astucieux joueur de 26 ans a fait preuve d’une grande résilience pour repousser les frappes lourdes de Muguruza dès le début et a finalement pris le contrôle pour atteindre les 16 derniers à Wimbledon pour la première fois. Jabeur, qui est devenue le mois dernier la première femme arabe à remporter un titre WTA lorsqu’elle a triomphé sur gazon à Birmingham, affrontera lundi la gagnante de l’Open de France 2020 Iga Swiatek.

La Tunisienne a commencé nerveusement avec quelques doubles fautes pour abandonner son premier match de service, mais à partir de ce moment-là, elle a donné à Muguruza un temps torride en sortant le vainqueur 2017 de sa zone de confort.

À son crédit, l’ancienne numéro un mondiale Muguruza a remporté le premier set alors que son jeu de puissance a presque tenu le coup, mais elle n’a jamais semblé à l’aise d’essayer de résoudre le casse-tête de Jabeur.

De 3-3 au deuxième set, Jabeur a commencé à prendre le contrôle et il y avait un air de léger désespoir à propos de Muguruza alors qu’il avait du mal à comprendre ce que son adversaire ferait ensuite.

Jabeur, la 21e tête de série, a brisé le service de Muguruza à deux reprises pour prendre l’avantage 5-1 dans le set décisif et a gardé son sang-froid lorsqu’elle a servi à 5-2, scellant une victoire mémorable avec un coup droit sensationnel, son 44e vainqueur dans une superbe performance.

« C’est le meilleur jour de ma carrière », a déclaré Jabeur, un modèle pour les sportives arabes, sur le court devant une foule admirative.

« J’étais un peu nerveux aujourd’hui. Elle joue incroyable sur gazon, c’était difficile dans le premier set mais après je suis resté plus calme. Quand je joue librement et bien, tout s’améliore. »

