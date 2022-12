Le superbe penalty de Lionel Messi contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a remporté le match contre la Croatie pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Les doubles champions en sont à leur sixième finale et ne sont plus qu’à une victoire de remporter le trophée tant convoité pour la première fois après 1986. L’Argentine attendra désormais la France ou le Maroc lors de la finale de dimanche.

L’Argentine a bien commencé contre la Croatie mais ce n’est qu’à la 25e minute que le match est devenu intéressant. Enzo Fernandez a tenté un tir bas depuis l’extérieur de la surface, mais le gardien croate Dominik Livakovic a bien réussi à traverser et à le garder à l’écart.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Croatie courait dans une bonne forme jusqu’à ce qu’un simple ballon lobé de Fernandez sur le dessus ait rattrapé la défense croate et Alvarez s’y est accroché. Il a ensuite frappé le ballon, dépassant Livakovic qui avançait qui est entré en collision avec l’attaquant, puis l’arbitre Daniele Orsato a pointé l’endroit et a donné un carton jaune au gardien de but.

Cela a en outre abouti à un penalty, une bénédiction pour l’Argentine. Messi a saisi l’occasion, a frappé le ballon qui a volé haut dans le filet pour donner une solide avance à l’équipe à la 34e minute. Livakovic a fait de son mieux avec un plongeon mais Messi a fait preuve d’excellence pure.

Le but contre la Croatie était son cinquième but du tournoi, faisant de lui le co-meilleur buteur avec le Français Kylian Mbappe. Il a ajouté un autre record à son nom – 11e but en carrière – lors d’une 25e participation record à la Coupe du monde. Messi a également dépassé Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin de la Coupe du monde.

A LIRE AUSSI | Les rues de Buenos Aires deviennent bleues alors que l’Argentine atteint la finale de la Coupe du Monde de la FIFA

Contre la Croatie, vice-championne de 2018, en demi-finale, l’Argentine a produit sa meilleure performance du tournoi pour s’assurer qu’elle affrontera les vainqueurs de la demi-finale de mercredi entre les tenants de la France et le Maroc lors de la finale de dimanche.

Messi, 35 ans, menait son équipe de l’avant car en plus de son propre but, il a également aidé Julius Alvarez qui a réussi à sceller la victoire de son équipe avec un doublé.

L’Argentine avait réussi à atteindre la finale en 2014 mais avait subi la défaite de l’Allemagne. Cette année, Messi espère et cherche désespérément à couronner son extraordinaire carrière en remportant sa première Coupe du monde et une troisième pour l’Argentine après ses victoires en 1978 et 1986.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici