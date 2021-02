Le superbe manoir de neuf chambres sur l’ancienne propriété de Trump à Palm Beach bat des records avec une vente de 122 millions de dollars

UN INCROYABLE manoir de neuf chambres sur l’ancienne propriété de Donald Trump à Palm Beach a battu des records après s’être vendu pour 122 millions de dollars.

La vente du 535 N. Country Road « est l’une des transactions résidentielles les plus chères jamais réalisées aux États-Unis », selon des sources immobilières.

Le manoir de luxe récemment construit en bord de mer « a établi un nouveau record de prix, non seulement pour Palm Beach, mais probablement pour Floride, « ajoute Nouvelles quotidiennes de Palm Beach, citant des experts du secteur.

Agent immobilier basé à New York – et star de la télévision – Ryan Serhant, qui représente l’acheteur, a déclaré WPTV que le prix de clôture final était de 122,7 millions de dollars.

La maison, qui n’a jamais été habitée, a été vendue rapidement, car elle n’a été inscrite qu’en janvier pour 140 millions de dollars, y compris tous ses meubles fastueux.

De plus, il offre une salle de cinéma en plein air et un énorme aquarium, selon le Courrier en ligne.

Construite en 2020, la maison familiale comprend neuf chambres, 12 salles de bain complètes et sept « demi-salles de bain », selon sa liste sur Realtor.com.

Il dispose également d’un balcon; gril intégré; cabane; mur avant clôturé; maison d’hôtes / gîte et accès privé à l’océan – inclus dans ses actes.

Palm Beach Daily explique que la propriété fait face à 150 pieds de rivage et se trouve sur un spacieux deux acres.

Le lot était « l’un des trois sculptés dans un domaine de 6,2 acres que l’ancien président Donald Trump a vendu en 2008 – huit ans auparavant. son élection – pour un contrat record de 95 millions de dollars », ajoute-t-il.

Bénéficiant de 21 066 pieds carrés de surface habitable, à l’intérieur et à l’extérieur – 15 350 pieds carrés sont refroidis par une climatisation complète.

« Juste au sud de la propriété appartenant à l’investisseur milliardaire Nelson Peltz, la propriété se trouve sur un tronçon de front de mer parfois appelé Billionaires Row de North End », selon Palm Beach Daily.

L’acheteur a traité avec le courtier new-yorkais Ryan Serhhant – une star de l’émission de télé-réalité Million Dollar Listing New York – de l’agence de conciergerie Serhant.

Il travaillait avec l’agent Christopher Leavitt de la société de courtage Douglas Elliman Real Estate à Palm Beach, a déclaré une porte-parole de Serhant au journal.

« Après [Serhant viewed] la propriété avec son [unnamed] client, ils étaient sous contrat en moins de 24 heures », a-t-on dit.

Cependant, le quotidien estime que l’acheteur est « lié à Scott Shleifer, associé de Tiger Global Management, où il est spécialisé dans les opérations de private equity ».

L’établissement est situé à proximité des écoles secondaires publiques de Palm Beach, Conniston Middle et Palm Beach Lakes, tandis que l’école privée Rosarian Academy et l’école secondaire catholique Saint Ann sont à un peu plus d’1,6 km.