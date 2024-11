Le superbe manoir de Cape Cod à côté de Kennedy Compound est proposé à 20 millions de dollars

Un manoir emblématique de Cape Cod, adjacent au célèbre complexe Kennedy, a frappé le marché immobilier brûlant pour la somme énorme de 20 millions de dollars.

Le manoir de Hyannis Port, dans le Massachusetts, d’une superficie de près de 5 000 pieds carrés, a constitué une toile de fond poignante pour ses voisins très reconnaissables, car il borde le complexe de la famille Kennedy.

Doté d’une vue imprenable sur l’eau, le vaste domaine de huit chambres et huit salles de bains surplombe la propriété Kennedy de six acres où John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy Onassis jouaient autrefois au football et naviguaient sur le Nantucket Sound.

Le manoir de Hyannis Port, dans le Massachusetts, d’une superficie de près de 5 000 pieds carrés, constitue une toile de fond poignante pour ses voisins très reconnaissables, car il borde le complexe de la famille Kennedy.

Doté d’une vue imprenable sur l’eau, le vaste domaine de 8 chambres et 8 salles de bains surplombe la propriété Kennedy de six acres où John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy Onassis jouaient autrefois au football et naviguaient sur le Nantucket Sound.

Avec des équipements comme une piscine conçue sur mesure, une plage privée et une pelouse prodigieuse – censée avoir une capacité de 700 personnes – la propriété est tout à fait une prise pour un acheteur chanceux.

Les Kennedy sont connus pour leur prestige et leur glamour au cours de l’âge d’or de la politique américaine, car la famille politiquement axée a longtemps joué un rôle important dans la politique américaine, la fonction publique, le divertissement et les affaires.

« Il n’y a aucun moyen de ne pas ressentir l’histoire et l’héritage lorsque vous êtes sur cette propriété », a déclaré Brian Dougherty, associé et PDG de Corcoran Property Advisors et co-listeur de la maison historique. Le Boston Globe.

Le domaine de luxe est arrivé sur le marché plus tôt ce mois-ci pour 19 800 000 $, dans l’espoir d’attirer davantage d’acheteurs potentiels.

Avec des équipements comme une piscine conçue sur mesure, une plage privée et une pelouse prodigieuse – censée avoir une capacité de 700 personnes – la propriété est tout à fait une prise pour un acheteur chanceux.

Protégée par de hautes haies finement entretenues et une allée fermée, la seule vue de la maison en dehors de l’oasis opulente est celle d’un autre attrait étonnant de la maison, une terrasse sur le toit avec promenade d’une veuve.

Le domaine de luxe est arrivé sur le marché plus tôt ce mois-ci

Protégée par de hautes haies finement entretenues et une allée fermée, la seule vue de la maison en dehors de l’oasis opulente est celle d’un autre attrait étonnant de la maison, une terrasse sur le toit avec promenade pour les veuves.

Acheté pour la première fois en 1999 pour seulement 6 millions de dollars, les propriétaires de l’époque ont investi 5 millions de dollars de fonds supplémentaires dans le domaine balnéaire en ajoutant des fenêtres en verre surdimensionnées pour maximiser la vue sur le port de Hyannis et le détroit de Nantucket.

Acheté pour la première fois en 1999 pour seulement 6 millions de dollars, les propriétaires de l’époque ont investi 5 millions de dollars de fonds supplémentaires dans le domaine balnéaire en ajoutant des fenêtres en verre surdimensionnées pour maximiser la vue sur le port de Hyannis et le détroit de Nantucket.

« Les 26 chambres ont toutes une vue sur l’océan », a déclaré Dougherty.

La luxueuse propriété a été mise sur le marché la veille du décès d’Ethel Kennedy – l’un des derniers liens vivants avec l’ère Camelot de la dynastie familiale Kennedy.

Ethel, la veuve de Robert F. Kennedy, a résidé dans la maison familiale jusqu’à sa mort malheureuse.

La luxueuse propriété a été mise sur le marché la veille du décès d’Ethel Kennedy – l’un des derniers liens vivants avec l’ère Camelot de la dynastie familiale Kennedy. Ethel, la veuve de Robert F. Kennedy, a résidé dans la maison familiale jusqu’à sa mort malheureuse

La cuisine spacieuse est l’une des 26 pièces de l’immense domaine offrant une vue imprenable sur l’eau.

Le domaine se trouve à quelques mètres du monument national américain du 155 Irving Avenue, qui est le complexe Kennedy.

En 2012, la grande maison du complexe a été offerte à l’Institut Edward M. Kennedy pour le Sénat des États-Unis.

John F. Kennedy a acheté l’une des nombreuses propriétés du célèbre complexe en 1965 avec l’intention d’agrandir le domaine familial existant. La propriété du 155 Irving Avenue est devenue plus tard connue sous le nom de « Maison du Président » et de « Maison Blanche d’été » pendant sa présidence.