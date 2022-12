Le superbe Hattrick de Goncalo Ramos contre la Suisse lors de ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA

Le Portugal a battu la Suisse avec une énorme victoire de 6-1 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au stade Lusail, au Qatar. Alors que la victoire était électrisante, mais plus spéciale était le coup du chapeau de Goncalo Ramos.

Comme Ramos l’a dit, il n’a “jamais rêvé” d’un triplé en Coupe du monde, personne d’autre ne l’a fait. On ne s’attendait pas du tout à voir Cristiano Ronaldo céder la place à Ramos lors du match incontournable du Portugal contre la Suisse. Avant le match, l’entraîneur du Portugal Fernando Santos a fait la une des journaux en écartant Ronaldo du onze de départ. Qui savait que cette décision profiterait finalement à l’équipe et que Ramos se retrouverait avec un coup du chapeau époustouflant.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Santos avait mis Ronaldo au banc lors du match à élimination directe suite à la remarque peu recommandable du capitaine du Portugal alors qu’il était remplacé lors du dernier match de groupe de l’équipe. En plus de cela, Ronaldo a été remplacé par un Ramos de 21 ans, qui a été envoyé pour faire ses débuts dans la Coupe du monde du Qatar. Ramos a rendu justice à la décision de l’entraîneur et a contribué massivement à l’énorme victoire de l’équipe contre les Suisses.

Ramos a été chargé dès le début du match et, par conséquent, il a marqué le premier match pour le Portugal à la 17e minute. Tout au long du match, Ramos était sous les projecteurs alors qu’il s’efforçait de doubler son total, puis l’a finalement fait à la 51e minute du match.

Peu de temps après, il a surpris l’opposition en inscrivant son triplé à la 67e minute. Les célébrations ont touché le ciel alors qu’il réalisait l’exploit lors de ses débuts en Coupe du monde. Ramos est désormais devenu le premier joueur à réussir un triplé lors de sa première titularisation lors d’un match de Coupe du Monde de la FIFA depuis l’Allemand Miroslav Klose. Le légendaire attaquant allemand avait réalisé le même exploit en 2002.

A noter que Ramos est également devenu le deuxième plus jeune joueur (21 ans et 169 jours) à marquer un but pour le Portugal lors de la Coupe du Monde de la FIFA puisque Ronaldo est toujours le plus jeune (21 ans et 132 jours).

A LIRE AUSSI | Samuel Eto’o s’excuse pour “l’altercation violente” mais dénonce la “provocation” de l’Algérie

Tout en parlant de triplés lors d’une Coupe du Monde, Ramos est également le deuxième plus jeune joueur à réussir un triplé lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA, derrière le légendaire footballeur Pelé, qui a franchi le cap en 1958 alors qu’il n’avait que 17 ans.

Le Portugal sera désormais vu en action contre le Maroc en quarts de finale avec tous les yeux rivés sur Ramos et Ronaldo.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici