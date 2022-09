Le superbe four hollandais de 4 pintes de Staub ne coûte que 150 $ (économisez 80 $)

Alors que nous nous dirigeons vers l’automne et les températures plus fraîches (on l’espère, de toute façon), certains ustensiles de cuisine occupent le devant de la scène. Fours hollandais sont parmi eux – et nous avons repéré un véritable vol si vous cherchez à ajouter ou à améliorer ce pilier de la cuisine. Staub est une marque française d’ustensiles de cuisine de luxe à égalité avec Le Creuset. À l’heure actuelle, le joli four hollandais rouge de 4 pintes de Staub, ou cocotte, est réduit à . C’est plus de 80 $ de rabais sur et une sacrée bonne affaire sur un pot royal que vous posséderez probablement pendant des décennies.

Une cocotte est essentiellement un petit Four néerlandais avec un nom plus fantaisiste. C’est l’un des pots les plus polyvalents que vous puissiez posséder. La fonte retient la chaleur ainsi que n’importe quoi et la distribue uniformément, ce qui en fait un récipient parfait pour le braisage lent et lent ou les petits rôtis au four. Le revêtement en émail résistant est conçu pour un démoulage facile, de sorte que le nettoyage est un jeu d’enfant. La cocotte de 4 pintes sera également utile pour une sauce lente du dimanche ou un ragoût mijoté, et la construction de qualité éprouvée de Staub durera des décennies, voire plus.

