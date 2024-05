On a dit à Arsenal qu’il pourrait faire bien pire que de signer Jadon Sancho cet été avec un ancien Gunner absolument ébloui par sa forme au Borussia Dortmund – bien que les liens avec une deuxième star de Manchester United aient été largement écartés.

L’ailier de 24 ans a subi une dispute très médiatisée avec Erik ten Hag plus tôt cette saison après avoir accusé Erik ten Hag de ne pas avoir été tout à fait honnête sur sa décision de l’exclure de l’équipe des Red Devils pour un match à Arsenal. en septembre. À la suite de ces retombées, Sancho a été exclu des installations de l’équipe première dans la base d’entraînement du club et, sans dégel des tensions, il n’a pas été surprenant qu’il ait été très rapidement transféré après l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. entreprise.

Cependant, quelques mois seulement après avoir fait son retour dans son ancien club du Borussia Dortmund, Sancho est finaliste de la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière, ayant joué un rôle de premier plan dans leur progression jusqu’à présent et se retrouvant même lié à des mouvements lucratifs. au Real Madrid.

La performance remarquable de Sancho a eu lieu lors de la victoire en demi-finale aller contre le PSG, lorsque l’ailier anglais, 23 fois sélectionné, a produit une démonstration tout à fait éblouissante qui l’a vu effectuer 12 dribbles dans le match – la première fois qu’un joueur atteint le double des chiffres en cette catégorie depuis un certain Lionel Messi contre Manchester United lors de la saison 2010/11.

S’émerveillant de cette performance, Rio Ferdinand a déclaré : « Il secoue et prépare les meilleurs joueurs ici. Il met les gens à terre, il les fait danser.

« C’était une blague ce qu’il a fait aujourd’hui et nous n’avons pas vu cela, probablement depuis qu’il était à Dortmund auparavant. »

Arsenal a déclaré qu’il était le club idéal pour Jadon Sancho

Ferdinand a poursuivi : « Ce n’est pas seulement un dribbleur, ce n’est pas seulement quelqu’un qui court et dépasse les gens avec rythme. C’est un footballeur qui veut venir jouer en une-deux, faire partie du jeu et du rythme de ce match.

« Ce que j’ai vu aujourd’hui plus que tout, ce que je n’ai pas vu et que j’attendais de voir, et tous les fans de Manchester United attendaient de voir, j’ai vu Sancho au football en cage aujourd’hui.

«C’est l’enfant qui a grandi dans des cages, avec cette arrogance et ce petit peu de fanfaronnade. Je suis resté assis ici à dire que c’était là, mais nous ne l’avons pas vu.

Cependant, malgré les affirmations selon lesquelles Manchester United pourrait encore voir un avenir pour Sancho à Old Trafford la saison prochaine, surtout si Ten Hag quitte son poste d’entraîneur, on croit de plus en plus que le club sera obligé de réduire ses pertes avec le joueur de 24 ans. catégorique, il ne retournera pas dans le nord-ouest.

Et même si un transfert permanent à Dortmund semble difficile à financer pour l’équipe de Bundesliga, malgré le bonheur du joueur au Westfalenstadion, les spéculations ont commencé à monter sur l’endroit où le joueur se trouvera la saison prochaine.

À cette fin, la Juventus, le Bayern Munich et même le Real Madrid ont tous été présentés comme des destinations potentielles.

Cependant, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Emmanuel Petit, a exhorté les Gunners à bouger pour lui cet été, estimant que Mikel Arteta pourrait tirer le meilleur parti du joueur.

« Je disais à quel point j’étais impressionné par Jadon Sancho en Ligue des champions dans les commentaires – il ressemble à un nouveau joueur, tellement en forme, mince et explosif », a déclaré Petit. Grosvenor Sport.

« Il est comme de la dynamite sur le terrain, tellement explosif avec le ballon avec [Karim] Adeyemi sur le flanc gauche – si difficile à rattraper.

Arsenal est invité à éviter la décision de Bruno Fernandes

Petit a poursuivi : « Il est de retour à son meilleur niveau et Man Utd a l’air si loin d’eux, donc si Arsenal le veut, pourquoi pas ? Vous pouvez mettre le meilleur joueur du monde à Man Utd en ce moment et il aura l’air moyen dans deux mois !

United souhaiterait des frais de 40 millions de livres sterling pour toute équipe souhaitant signer Sancho cet été.

Les Gunners ont également été spéculativement liés à un transfert de Bruno Fernandes cet été, alors que l’on prétend qu’il envisagerait son avenir à Old Trafford cet été une fois les Championnats d’Europe terminés et dépoussiérés. Le skipper de United était l’un des joueurs non disponibles pour Ten Hag contre Arsenal dimanche en raison d’une blessure.

Cependant, même si Barcelone a été liée – potentiellement dans le cadre d’un accord d’échange contre Frenkie de Jong – Arsenal est également présenté comme une destination potentielle pour le joueur.

Malgré cela, Petit ne pense pas que les Gunners devraient faire un pas pour Fernandes, affirmant que la star portugaise, évaluée à 60 millions de livres sterling, aurait du mal à entrer dans l’équipe devant le capitaine Martin Odegaard.

« Arsenal devrait-il recruter Fernandes comme remplaçant d’Odegaard ? Pour être honnête, Odegaard est un meilleur joueur que lui et je ne suis pas très convaincu par Fernandes », a ajouté Petit.

« C’est le capitaine et l’un de leurs meilleurs joueurs, mais je ne suis pas sûr qu’Arsenal ait besoin de lui. Odegaard a également une meilleure mentalité et n’est pas toujours contrarié, levant les bras en l’air vers ses coéquipiers.

« Quand on est capitaine, il faut être un leader dans les moments difficiles et montrer pourquoi on est capitaine. Le comportement des joueurs d’Arsenal et leur engagement envers la cause, je ne suis pas sûr que Fernandes ait les mêmes standards.