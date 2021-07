Le superbe coup de Jemimah Rodrigues permet à Northern Superchargers Hundred de gagner contre Trent Rockets | Nouvelles de cricket

4:06



Regardez le meilleur de l’action alors que les Trent Rockets affrontent les Northern Superchargers

Jemimah Rodrigues, de Northern Superchargers, a de nouveau joué avec 60 sur 41 balles alors que son équipe a battu les Trent Rockets par 27 points dans le Hundred pour en faire deux victoires sur deux.

HISTOIRE DU MATCH

La masterclass Jemimah Rodrigues a descendu la M1 de Headingley – où elle avait battu un 92 invaincu ce week-end – pour une autre démonstration de frappe destructrice qui a permis aux Superchargers de remporter une deuxième victoire consécutive.

Rodrigues a capitalisé après avoir survécu à un appel de lbw de première balle et a amassé 60 sur 41 livraisons alors qu’elle et Lauren Winfield-Hill (33 sur 29) ont mis en place un partenariat d’ouverture record de 64 de 64.

Laura Kimmince a pesé avec un brutal 31 sur 13 et, bien que le sertisseur des Rockets Sammy-Jo Johnson ait capturé une rafale de guichets tardifs, les Superchargers ont fixé à leurs hôtes un objectif strict de 150.

Les quatre guichets de Sammy-Jo Johnson ont donné de l’espoir à Trent Rockets après que Northern Superchargers ait publié un stand d’ouverture de 64

Le skipper des Rockets, Nat Sciver, s’est battu avec acharnement pour garder son équipe en lice, frappant 33 sur 23 balles et, avec Katherine Brunt (43 pas sur 36) offrant un soutien solide, ils sont passés à 71-2 à mi-chemin de la poursuite.

Mais la prise de retour de Hollie Armitage pour écarter Sciver a retardé l’élan des Rockets et les guichets ont commencé à tomber, les fileuses Katie Levick et Linsey Smith prenant respectivement 2-20 et 1-12 alors que l’équipe locale clôturait sur 122.

MOMENT MASSIF

Qui sait à quel point l’après-midi aurait pu se dérouler différemment si Trent Rockets avait décidé de revoir le quatrième ballon du match, alors que Brunt avait ce qui semblait être un cri décent contre Rodrigues?

En fait, c’était mieux que décent – HawkEye a révélé que l’inswinger de Brunt, malgré le fait de frapper la pâte Superchargers haut sur la jambe, aurait continué à frapper le haut des souches.

Mais les Rockets ont laissé le chronomètre du DRS s’écouler et, au lieu de retirer Rodrigues en forme pour un canard, ils ont été laissés pour compte de cette décision alors qu’elle enregistrait des demi-siècles consécutifs et menait les Rockets à un somme importante.

MATCH HÉROS

Il est difficile de regarder au-delà Rodrigues, dont le bâton était inventif mais aussi contrôlé et elle s’est de nouveau avérée experte pour repérer les lacunes, laissant la puissance de frappe à des joueurs comme Winfield-Hill et Kimmince.

Bien que Sammy-Jo Johnson ait finalement réussi à attraper le premier match, une moyenne de 152 de ses deux cent premières manches n’a certainement pas l’air si minable.

COUP DE CHAUD

Bien que ses efforts avec la batte aient finalement été dans une cause perdante, Nat Sciver a produit plusieurs coups élégants au cours de ses manches de 33 à 23.

Le capitaine des Trent Rockets, Nat Sciver, a marqué 33 sur 23 balles contre les Northern Superchargers

En plus d’utiliser ses pieds pour frapper Levick pendant trois quatres consécutifs, la capitaine des Rockets a fait preuve d’un bon sens du timing, attendant que le ballon arrive lorsqu’Alice Davidson-Richards a varié son rythme – et le frappant proprement jusqu’à la limite de couverture.

SI D’ABORD VOUS NE RÉUSSISSEZ PAS…

Sammy Jo Johnson aurait pu faire la percée pour les Rockets lorsque Winfield-Hill lui a fait une demi-volée en retour, mais, malgré le fait qu’il l’ait fait à deux mains, le quilleur n’a pas pu s’accrocher.

3:47 Revenez en 2018 lorsque Nasser Hussain a rattrapé la superstar indienne Jemimah Rodrigues, qui a marqué deux demi-siècles consécutifs dans The Hundred Revenez en 2018 lorsque Nasser Hussain a rattrapé la superstar indienne Jemimah Rodrigues, qui a marqué deux demi-siècles consécutifs dans The Hundred

Cependant, Johnson a fait amende honorable quand elle est revenue et a tenté Laura Wolvaardt de conduire, se baissant pour tenir ce qui était sans doute une chance plus difficile à attraper et à lancer juste au-dessus du sol.

La sertisseuse a ensuite terminé avec des chiffres de 4 à 15, dont deux guichets en boules successives juste à la fin de son sort.

CE QU’ILS ONT DIT

Sammy-Jo Johnson des Trent Rockets :

« C’est un peu doux-amer pour moi. C’est bien de contribuer mais il aurait été plus agréable d’obtenir deux points au tableau. Le guichet jouait très bien, avec un champ extérieur rapide, et j’ai essayé de prendre autant de rythme et utilisez mes variations et cela a été efficace sur ce guichet.

« Au départ, nous les avions sous pression avec le ballon, même si nous aurions pu en finir avec les guichets à ce stade. La façon dont Rodrigues frappe en ce moment, nous n’avons pas eu une exécution assez bonne avec le ballon. Cela nous a un peu laissé tomber et un quelques erreurs sur le terrain les ont aidés à inscrire ce total au tableau.

« Avec la batte, Priesty et moi-même voulons sortir et donner le ton au sommet de l’ordre mais nous n’avons pas encore pu le faire. Nat et Katherine ont bien joué mais nous devons soulager les filles dans un peu au milieu. »

Linsey Smith de Northern Superchargers :

« Dans tous les domaines du jeu, nous sommes restés calmes. Le frappeur était brillant. Nous avons bien commencé avec Lauren et Jemimah – étant dans la forme dans laquelle elle est, elle était fantastique.

« Au fur et à mesure que les manches de bowling se déroulaient, nous avons réalisé que cela devenait plus lent. Donc, ralentir le rythme était la voie à suivre, surtout avec les frappeurs sur lesquels ils aiment le rythme. Je suis ravi de ma propre forme. Je vais certainement prendre mon chiffres sur les deux premiers matchs.

« L’environnement de l’équipe est brillant en ce moment. Nous réalisons de très bonnes performances. J’espère que mercredi nous pourrons passer de trois à trois. »

