Les détails du développement de l’Apple Watch 7 sont toujours secrets, mais les fans sur Internet ne peuvent pas rester calmes sur son arrivée. Récemment, un utilisateur de Twitter qui utilise le nom d’utilisateur « wilson_boi_101 » a partagé sa propre version de la prochaine Apple Watch inspirée des nouveaux smartphones Apple iPhone 12. Le rendu conceptuel montre l’appareil avec un écran plat et des bords plats, ce qui représente un grand changement par rapport aux bords incurvés de la série Apple Watch de la génération précédente. En règle générale, Apple dévoile sa smartwatch de nouvelle génération en octobre, de sorte que la société a amplement le temps d’examiner ces modèles que les fans aimeraient voir.

En termes de cadran, le design du concept conserve le design carré comme dans les modèles de la génération précédente. L’Apple Watch 7 basée sur les ventilateurs est représentée avec le même bouton de numérotation sur le côté droit de l’appareil. Nous pouvons remarquer la smartwatch avec la même bande réglable que la société a publié avec Apple Watch 6. Comme mentionné, les bords plats ressemblent extrêmement au design de l’iPhone 12 Pro qui est fait de verre et d’acier inoxydable. Fait intéressant, le design de l’iPhone 12 est fortement inspiré des bords plats de l’iPad de première génération et de l’iPhone 5. Le concept de rendu ne taquine aucune des fonctionnalités de l’Apple Watch de nouvelle génération. Nous devrons maintenant attendre des fuites fiables jusqu’à ce que nous puissions voir la prochaine smartwatch de la société à la fin de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Apple a récemment lancé son dernier appareil de l’année, les écouteurs intra-auriculaires Apple AirPods Max au prix de 59 900 roupies. Les écouteurs sont dotés d’une puce H1 propriétaire, d’une fonction ANC (Active Noise Cancellation) et plus encore. Ils sont vantés d’offrir 20 heures d’écoute. Les écouteurs seront disponibles à l’achat dans le magasin et chez d’autres revendeurs Apple à partir du 15 décembre.