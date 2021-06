OUF, quelle canaille ! Et nous ne parlons pas seulement de la météo.

Le superbe but de Sterling pour battre la Croatie était le début de d-Raheem pour la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Raheem Sterling était juste l’homme qui a permis à l’Angleterre de remporter un match d’ouverture de l’Euro pour la première fois en dix tentatives. Crédit : Getty

Le football revient certainement à la maison pour le garçon qui a grandi près de Wembley.

La star, qui a récemment reçu le MBE pour son travail contre le racisme, était juste l’homme qui a permis à l’Angleterre de remporter un match d’ouverture de l’Euro pour la première fois en dix tentatives.

Les fans ont adoré ça, et à quel point était-ce bon de voir et d’entendre une foule de Wembley applaudir une fois de plus ?

Le plus grand rugissement, à côté de celui pour l’objectif, était pour l’arrivée du héros du peuple Marcus Rashford, déjà un MBE pour ses campagnes contre la faim des enfants et le sans-abrisme.

Ce n’est que le premier match, bien sûr, mais notre rêve de gongs pour toute l’équipe à la fin du tournoi est toujours vivant.

Delta v données

NOUS aimons espérer que le Premier ministre Boris Johnson jouait jusqu’au dernier coup de sifflet hier soir alors qu’il tentait de remporter une victoire tardive dans la bataille pour sauver le Jour de la liberté la semaine prochaine.

Bombardé par de sombres scientifiques du SAGE prédisant des nombres de cas apocalyptiques de Covid à partir de la variante Delta, tous les signes indiquent qu’il retardera la levée des restrictions jusqu’au 19 juillet, comme prévu.

Boris Johnson a insisté sur le fait que lui et son équipe examinaient toujours les données avant une annonce sur la levée des restrictions Crédit : AFP

Mais hier, il était plus prudent qu’un match nul 0-0 car il a insisté sur le fait que lui et son équipe examinaient toujours les données avant une annonce aujourd’hui.

Il sait très bien que le report de la Journée de la liberté coûtera des milliards de livres à l’économie et aux entreprises désespérées.

Le vaccin est notre gagnant du match. Il a juste besoin de voir les preuves et de lui faire confiance.

Bangers & clash

SI M. Johnson a essayé de faire comprendre à « nos amis » de l’UE que l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, il perd son souffle.

Ils savent déjà.

Boris Johnson perd son souffle à essayer de faire comprendre à «nos amis» de l’UE que l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni Crédit : Getty

Ils utilisent simplement la « guerre de la saucisse » comme un bâton pour battre la Grande-Bretagne du Brexit.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab était bien plus près de la cible lorsqu’il a dénoncé le manque de respect flagrant de l’UE.

C’est une mesure de l’impopularité inutile du président français Emmanuel Macron à la maison qu’il essaie de distraire les électeurs en se battant avec la Grande-Bretagne.

Cela ne s’est pas toujours bien terminé pour la France.

H…..RH ?

LA Reine était accro à Line of Duty.

Sa Majesté est fan de la série Crédit : AP

Cela pourrait-il expliquer le nouvel enthousiasme de Sa Majesté à démanteler de manière médico-légale les « fausses vérités » sur la famille royale provenant de l’OCG – Organized Carping Group – de l’autre côté de l’étang ?

Nous soupçonnons, dans ce cas, que l’identité de « H » n’est pas un mystère pour elle.