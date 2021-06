Le superbe but de Patrik Schick en euros gâche le retour de l’Écosse sous les projecteurs alors que les Tchèques manquent de vainqueur

GLASGOW, Écosse – Pendant au moins les prochaines 24 heures, chaque enfant dans une aire de jeux en Écosse prétendra être Patrik Schick. Le choc du groupe D de lundi à l’Euro 2020 devait être une chance pour l’Écosse d’éblouir après une absence de 23 ans des grands tournois. Mais on se souviendra du but ridiculement audacieux et parfaitement pondéré de Schick depuis la ligne médiane lors d’une victoire 2-0 pour la République tchèque.

– Reportage : l’Ecosse stupéfaite par Schick, la République tchèque

Le but merveilleux de Schick était de 54 mètres, ce qui en fait le but le plus long d’un Euro ou d’une Coupe du monde depuis 1980, et devançant la frappe de David Villa de 46,5 mètres pour l’Espagne contre le Chili lors de la Coupe du monde 2010. (C’est encore un peu en deçà de l’Américaine Carli Lloyd, qui a marqué sur 56 yards lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2015, mais Schick détient désormais le record masculin depuis que de tels records ont été conservés.)

Schick avait déjà laissé sa marque avant de marquer l’un des plus grands buts de tous les temps à la 52e minute. Alors que la République tchèque menait 1-0 grâce à son coup de tête en première mi-temps et que l’Écosse luttait furieusement pour revenir dans un match qu’elle dominait, un tir bloqué dans le troisième défensif tchèque s’est gentiment dirigé vers la ligne médiane. Avec un deux contre deux, Schick a vu le gardien écossais David Marshall à 30 mètres de sa ligne et alors qu’il touchait la ligne médiane, il a mis son pied gauche dans le ballon.

2 Liés

« J’ai déjà checké en première mi-temps, pour peut-être quand cette situation arrivera : je savais qu’il restait très haut [off his line] alors quand la balle est arrivée, j’ai juste fait une vérification rapide, où est-il debout, je l’ai vu hors de sa ligne, alors j’ai essayé », a déclaré Schick après la victoire 2-0.

Alors que le ballon se dirigeait vers le but de l’Écosse, le silence est tombé sur la foule de plus de 12 000 personnes à Hampden Park. Un seul cri de « f-k non ! » a été entendu alors qu’il se dirigeait vers le but. Marshall a rétropédalé, mais n’a pas pu mettre la main dessus, se retrouvant dans un tas chiffonné (et un mème sur les réseaux sociaux) sur le net.

« C’était un beau but », a déclaré Schick d’une manière merveilleusement discrète.

On pouvait voir son génie », a plaisanté le manager tchèque Jaroslav Silhavy. « Je suis content qu’il ait marqué comme ça. Nous savons que c’est un génie, il sait comment finir et c’est pourquoi il est là. Le premier but était un centre et une tête de sa part, le deuxième but était quelque chose d’extraordinaire.

« Nous n’avons vraiment pas vu un tel but du milieu du terrain depuis longtemps. »

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Schick, âgé de seulement 25 ans, est à surveiller dans le football européen depuis un certain temps et au Bayer Leverkusen de la Bundesliga, il est à la hauteur de son potentiel de longue date. La confiance qu’il a trouvée pour atteindre cet objectif incroyable, la première fois, est née de l’élan émotionnel de terminer une saison complète sans blessure.

Des problèmes mineurs ont freiné ses progrès au cours des cinq dernières années, réduisant son impact après avoir explosé sur la scène mondiale du football avec la Sampdoria en 2016. Ses performances au cours de cette première année de Serie A ont conduit la Juventus à décider d’activer sa clause libératoire de 30 millions d’euros, seulement pour ensuite se retirer de l’accord en raison de préoccupations concernant son état de santé. Il est plutôt allé à Rome, mais a eu quelques saisons misérables – marquant seulement cinq fois en 46 matches de Serie A – jusqu’à ce que le RB Leipzig le prenne en prêt en 2019. Là, il a trouvé son rythme sous Julian Nagelsmann et Leipzig voulait le garder, seulement pour que Bayer Leverkusen balaie l’été dernier.

Les deux buts de Schick ont ​​mis en lumière le joyeux retour de l’Ecosse dans les tournois internationaux, bien que peu de gens puissent en vouloir aux Tchèques compte tenu de la merveille de ses deux buts. Ross Parker/Groupe SNS via Getty Images

Il a impressionné ce trimestre, marquant neuf sur 29, mais tout en se révélant être une poignée et en attirant inévitablement deux défenseurs pour tenter d’annuler son influence. Pourtant, personne, surtout pas l’Écosse, n’aurait pu prédire ce moment magique, un rappel opportun qu’à une époque de défense et de pression plus haut sur le terrain, vous pouvez toujours être défait par une approche plus directe.

« Si [Marshall] était sur sa ligne, il l’aurait attrapé, mais plutôt que de chercher à blâmer tout le temps, donnez [Schick] crédit », a déclaré le sélectionneur écossais Steve Clarke.

L’Ecosse, pour sa part, était brillante et agressive, la défaite 2-0 une représentation injuste de l’équilibre du jeu. Bar Schick, Andrew Robertson était le meilleur joueur sur le terrain; Jack Hendry a frappé la barre, Lyndon Dykes s’est approché à deux reprises, Ryan Forrest a fait dévier un gros effort et le gardien tchèque Tomas Vaclik a fait à merveille pour récupérer une passe maladroite en boucle avant de se retrouver dans le filet tchèque. Alors que les Écossais manquaient de cohésion et de précision en première mi-temps, vous pensiez que c’était parce qu’ils essayaient de tout faire à 200 milles à l’heure, attisés par le poids de 23 ans d’échec annuel et la pression d’une nation affamée enfin de retour. sur la grande scène.

jouer 0:53 Patrik Schick marque un but incroyable depuis près du milieu de terrain pour aider la République tchèque à une victoire 2-0 contre l’Écosse.

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Quelle équipe a le meilleur kit à l’Euro ?

– Euro 2020 : L’avant-première ultime

Glasgow était une mer de bleu et de blanc dans l’accumulation. L’hymne des années 1970 « Yes Sir, I can Boogie » était sifflé, fredonné ou hurlé dans toute la ville ; des t-shirts étaient en vente avec cette phrase arborant cette phrase tandis que des drapeaux étaient vendus avec « No Scotland, No Party ». Avec 3 000 personnes entassées dans la Fan Zone sur Glasgow Green et 12 000 à Hampden, la nation était unie derrière l’équipe de Clarke. Mais ce match s’est décidé à la 52e minute, grâce au but merveilleux de Schick.

Il était de loin le joueur que l’Écosse trouvait le plus difficile à gérer. Le premier but qu’il a marqué était plus industriel, alors qu’il s’est musclé entre Liam Cooper et Grant Hanley pour rencontrer un centre en boucle et jeter un coup d’œil à Marshall à la 42e minute. Sa prochaine chance au début de la seconde mi-temps a été bien sauvée par Marshall, bien que son prochain effort serait cette licorne d’un but. Les Euros ont bénéficié d’une tapisserie de frappes merveilleuses – la volée de Marco van Basten au virage sous un angle ridicule en 1988, le penalty d’Antonin Panenka en 1976, le coup de foudre de Ronnie Whelan en 1988, le coup de pied aérien de Xherdan Shaqiri en 2016 et, bien sûr, Paul Gascoigne contre l’Ecosse en 1996. Mais Schick est parmi les meilleurs.

L’Ecosse est désormais enracinée au pied du groupe D après le premier tour de matchs avec l’Angleterre vendredi prochain à Wembley. « [It was] une finition merveilleuse et à partir de là, cela devient un après-midi long et difficile », a déclaré Clarke par la suite. « Parfois, un match de football ne vous convient pas. » Le tournoi en est à ses balbutiements et l’Écosse peut encore laisser un héritage à la prochaine génération. , mais pour les 12 000 fans sur le terrain, ils diront à leurs petits-enfants dans les années à venir qu’ils étaient à Hampden Park le 14 juin. Mais pas parce qu’ils étaient là lorsque l’Écosse est revenue à un tournoi majeur pour la première fois en 23 ans, mais parce que de l’incroyable frappe de Schick.