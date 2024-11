Le superaliment 3p peut aider à améliorer la tension artérielle, les niveaux de peau et d’insuline

Une simple poignée de baies spécifiques chaque jour peut grandement améliorer votre santé mentale et physique. Des recherches récentes montrent que manger une poignée de myrtilles – un délicieux superaliment – ​​par jour peut améliorer considérablement votre santé.

Les myrtilles, ainsi que d’autres fruits comme les fraises, les framboises, les mûres et les cerises, sont réputées pour leurs bienfaits pour la santé en raison de leur teneur élevée en antioxydants, en vitamines et en fibres.

Ces caractéristiques en font des aliments idéaux pour prévenir les maladies et favoriser une bonne santé globale. Vous pouvez vous procurer un paquet d’environ 60 chez Tesco pour 1,80 £, ce qui fait que chaque délicieuse baie vaut environ 3 pence.

Une étude publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a révélé que les myrtilles peuvent améliorer la tension artérielle, la fonction endothéliale (une couche de cellules tapissant tous les vaisseaux sanguins qui régule les échanges entre la circulation sanguine et les tissus environnants) et la rigidité artérielle.

Une étude de 2021 publiée dans Nutrients a révélé que les myrtilles peuvent améliorer la gestion du glucose et les niveaux d’insuline.

Une autre étude publiée dans Antioxidants a révélé que les myrtilles peuvent améliorer l’élasticité de la peau et réduire la rugosité de la peau.