Le super typhon Noru met les autorités d’urgence philippines en alerte

Les responsables des urgences aux Philippines sont en état d’alerte maximale alors qu’une tempête tropicale qui s’intensifie rapidement, connue sous le nom de Super Typhon Noru, s’approche de l’île principale, les responsables météorologiques avertissant d’une “menace extrême” potentielle pour la vie et les biens. Dans la capitale, Manille, les secouristes préparaient dimanche des canots pneumatiques et des gilets de sauvetage, le typhon devant toucher terre plus tard dans la journée. Les autorités ont commencé à évacuer les habitants des zones côtières.

Le typhon devrait apporter de grosses vagues, des pluies torrentielles et des rafales de vent pouvant atteindre 200 km/h sur l’île septentrionale de Luzon au cours des prochaines 24 heures.

“Dans ces conditions, des inondations dispersées à généralisées et des glissements de terrain induits par la pluie sont attendus, en particulier dans les zones très ou très fortement sensibles à ces aléas, telles qu’identifiées sur les cartes des aléas et dans les localités avec des précipitations antérieures importantes”, a déclaré le bureau météorologique dans son rapport. dernier avis.

Le bureau météorologique a également prévu «un risque élevé à très élevé» d’ondes de tempête d’environ 10 pieds ou plus dans les zones côtières basses et exposées du nord de Quezon, y compris les îles Polillo et Aurora.

Noru, également connu localement sous le nom de Super Typhon Karding, est l’une des nombreuses tempêtes tropicales à frapper les Philippines cette année. La capitale et les provinces du nord se remettent d’un cyclone le mois dernier qui a provoqué des inondations et des glissements de terrain et tué trois personnes, selon Reuters.

Fiona claque le Canada atlantique, laissant des destructions et des pannes dans son sillage

Les scientifiques disent que le réchauffement climatique augmente l’intensité des tempêtes, entraînant des événements météorologiques plus fréquents et plus violents à l’échelle mondiale.

L’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé le Canada s’est abattue sur la côte de la Nouvelle-Écosse samedi, laissant une grande partie de la Nouvelle-Écosse et presque toute l’Île-du-Prince-Édouard sans électricité. L’ancien ouragan Fiona est la tempête terrestre la plus basse jamais enregistrée au Canada, selon le Centre canadien des ouragansqui a également signalé des rafales de force ouragan dans la région.

Pendant ce temps, une tempête tropicale connue sous le nom d’Ian a traversé le centre des Caraïbes, un voyage qui, selon les experts météo, pourrait aboutir à une collision avec la Floride jeudi sous la forme d’un ouragan.

Noru devrait atteindre un typhon de catégorie 5 à son apogée, posant une “menace extrême pour la vie et les biens”, ont déclaré les responsables météorologiques.