Le super typhon Noru fonce vers les Philippines

Un super typhon se dirigeant vers les Philippines a forcé l’évacuation des communautés côtières.

Le super typhon Noru emballe des vitesses de vent maximales de 195 kilomètres à l’heure et est la tempête la plus forte à frapper les Philippines cette année.

Les scientifiques disent que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.

Un super typhon s’est dirigé vers les Philippines dimanche et était sur le point de s’abattre sur l’île principale très peuplée de Luzon, forçant l’évacuation des communautés côtières, ont annoncé les autorités.

Le super typhon Noru emballait des vitesses de vent maximales soutenues de 195 kilomètres à l’heure après une “intensification explosive” sans précédent, a déclaré le météorologue de l’État.

La tempête, la plus forte à frapper les Philippines cette année, devrait continuer à se renforcer alors qu’elle touche terre à environ 80 kilomètres au nord-est de la capitale tentaculaire Manille dans l’après-midi ou le soir, heure locale.

“Nous demandons aux habitants vivant dans des zones dangereuses de respecter les appels à l’évacuation chaque fois que nécessaire”, a déclaré le chef de la police nationale philippine, le général Rodolfo Azurin.

Les Philippines sont régulièrement ravagées par des tempêtes, les scientifiques avertissant qu’elles deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.

Le météorologue Robb Gile a déclaré que l’intensification rapide de Noru à l’approche de la terre était “sans précédent”. L’agence de météorologie a déclaré que la vitesse de ses vents avait augmenté de 90 kilomètres par heure en 24 heures.

“Les typhons sont comme des moteurs – vous avez besoin d’un carburant et d’un échappement pour fonctionner”, a déclaré Gile.

“Dans le cas de Karding, il a un bon carburant car il a beaucoup d’eaux chaudes le long de sa trajectoire et puis il y a un bon échappement dans le niveau supérieur de l’atmosphère – c’est donc une bonne recette pour une intensification explosive”, a-t-il déclaré, en utilisant le nom local de la tempête.

À Manille, le personnel d’urgence s’est préparé à la possibilité que des vents violents et de fortes pluies frappent la ville de plus de 13 millions d’habitants.

Des évacuations forcées ont commencé dans certaines zones “à haut risque” de la capitale, ont indiqué des responsables.

“La RCN est prête. Nous attendons et espérons qu’elle ne nous frappera pas”, a déclaré Romulo Cabantac, directeur régional du bureau de la sécurité civile, faisant référence à la région de la capitale nationale.

Le calme avant la tempête

Noru survient neuf mois après qu’un autre super typhon a dévasté des pans entiers du pays, tuant plus de 400 personnes et laissant des centaines de milliers de sans-abri.

Les habitants de plusieurs municipalités de la province de Quezon, où cette dernière tempête pourrait frapper directement, ont été évacués de leurs maisons, a déclaré Mel Avenilla du bureau provincial des catastrophes.

Dans la province voisine d’Aurora, les habitants de la municipalité de Dingalan ont été contraints de chercher refuge.

“Les personnes vivant près de la côte ont reçu l’ordre d’évacuer. Nous vivons loin de la côte, donc nous restons sur place jusqu’à présent. Nous sommes plus inquiets pour l’eau des montagnes”, a déclaré Rhea Tan, 54 ans, gérante d’un restaurant à Dingalan.

Tan a déclaré que les habitants sécurisaient les toits de leurs maisons et que les bateaux étaient emmenés vers des terrains plus élevés alors que le temps était encore calme.

“Nous sommes encore plus anxieux si le temps est très calme, car c’est l’indicateur habituel d’un typhon fort avant qu’il ne touche terre”, a ajouté Tan.

Noru pourrait avoir des vitesses de vent allant jusqu’à 205 kilomètres par heure lorsqu’il touche terre, a indiqué le bureau météorologique.

Il devrait s’affaiblir en typhon alors qu’il balaye le centre de Luzon, avant d’entrer dans la mer de Chine méridionale lundi et de se diriger vers le Vietnam.

Le bureau météorologique a mis en garde contre des ondes de tempête dangereuses, des inondations généralisées et des glissements de terrain alors que la tempête déverse de fortes pluies.

Il pourrait renverser les cocotiers et les manguiers et causer de “graves pertes” aux cultures de riz et de maïs dans la région fortement agricole, ainsi qu’inonder les villages.

Les garde-côtes ont signalé que plus de 2 000 personnes avaient été bloquées par des annulations de ferry alors que les navires se réfugiaient avant la tempête.

Les cours ont été annulés et les services gouvernementaux non essentiels suspendus pour lundi.

Les Philippines – classées parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique – sont frappées en moyenne par 20 tempêtes chaque année.