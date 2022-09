Le super typhon Noru dévaste les agriculteurs des Philippines vulnérables au climat

MANILLE – Le ciel était encore clair lorsque le fermier est allé jeter un dernier coup d’œil à ses récoltes. Un cyclone tropical massif était à quelques heures de toucher terre dans le nord des Philippines, et Nueva Ecija, connue comme le « grenier à riz » du pays, se trouvait en plein centre de sa trajectoire. Les responsables ont averti que plus d’un million d’hectares de terres agricoles pourraient être rasés, dévastant les communautés rurales pauvres qui ont de plus en plus supporté le poids des catastrophes naturelles du pays.

En regardant la rizière dans laquelle il avait travaillé pendant des mois, Felix Pangibitan a pris son téléphone et a cliqué sur enregistrer.

« Je ne sais pas ce qui va se passer demain, dans les prochains jours. Quel gâchis – le riz est bon », a-t-il déclaré à la caméra, debout devant le champ avec d’autres agriculteurs. “J’ai pris une vidéo maintenant parce que je ne sais pas si ceux-ci seront toujours debout demain.”

“Par la miséricorde de Dieu, peut-être que la tempête passera”, a ajouté Pangibitan en soupirant. “Espérons, espérons.”

Partagée sur Facebook, la vidéo de Pangibitan a touché une corde sensible chez les Philippins alors qu’ils se préparaient au super typhon Noru dimanche soir, attirant des millions de vues sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision locales. Il a puisé dans les sentiments d’anxiété et d’impuissance qui s’étaient propagés à travers le pays alors que Noru, également connu localement sous le nom de Karding, est passé rapidement d’une tempête tropicale à un typhon de catégorie 5, incitant plus de 70 000 personnes à évacuer.

Dans le même temps, ont déclaré des observateurs, l’agriculteur de Nueva Ecija semblait saisir ce qui – et qui – était le plus en jeu dans ces typhons, qui ont frappé les Philippines avec une fréquence et une gravité croissantes ces dernières années.

Même avant que le changement climatique ne commence à provoquer des typhons plus humides et plus forts aux Philippines, les 10 millions de travailleurs agricoles du pays étaient parmi les plus vulnérables aux catastrophes météorologiques. Le secteur agricole a le taux de pauvreté le plus élevé de tous les secteurs depuis 2006, selon les chiffres du gouvernement, avec au moins 2,4 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. De 2000 à 2019, le secteur a subi 63 % des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes, selon l’Autorité philippine des statistiques.

Le typhon Rai, également connu sous le nom de Super Typhon Odette, a causé 550 millions de dollars de dégâts lorsqu’il a frappé les Philippines en décembre dernier. Selon le organisation humanitaire Oxfam. Près de 390 000 agriculteurs et pêcheurs se sont « retrouvés sans rien », a rapporté Lot Felizco, le directeur national d’Oxfam Pilipinas.

En 2018, le typhon Ompong a causé plus de 35 millions de dollars de dégâts agricoles, un cinquième dont à Nueva Ecija, un canton de 2,3 millions d’habitants et la maison de Pangibitan.

Les Philippines en état d’alerte alors que le super typhon « explosif » Noru touche terre

Noru a traversé le centre de Luzon, où se trouve Manille, avec des vents soutenus allant jusqu’à 150 mph du dimanche soir au début de lundi. Il a laissé des dizaines de quartiers sous l’eau et coupé les lignes électriques dans au moins 12 municipalités, ont déclaré des responsables lors d’un point de presse, mais il n’a pas causé la perte de vies humaines généralisée qui était initialement redoutée. Quatre personnes sont mortes lors d’opérations de sauvetage dans la province de Bulacan, au nord de Manille, ont indiqué des responsables.

Le pire est probablement passé, disent les experts, alors que Noru quitte les Philippines et se dirige vers le Vietnam, où il devrait toucher terre pour la deuxième fois. L’ampleur des dommages causés aux infrastructures et à l’agriculture aux Philippines est toujours en cours de calcul, bien que les premiers rapports soient sombres. Sur l’île de Polillo, sur la côte est, plus de 300 hectares de riz et “100%” des cultures de bananes ont été détruits, ont indiqué des responsables locaux.

Le président Ferdinand Marcos Jr. occupe un rôle secondaire en tant que ministre de l’Agriculture et est critiqué depuis dimanche pour sa réponse à Noru – la première catastrophe climatique à frapper les Philippines depuis son entrée en fonction en juin.

Dimanche soir, alors que les évacuations étaient en cours, il a publié un blog vidéo sur les réseaux sociaux récapitulant son récent voyage aux États-Unis, où il a assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies et rencontré le président Biden.

« Notre voyage à New York a été un succès ! il a tweeté.

Les militants et les opposants politiques ont critiqué la vidéo comme étant insensible et déconnectée. Tard dimanche soir, le hashtag #NasaanAngPangulo – qui se traduit par « Où est le président ? – était à la mode sur Twitter.

Marcos a déclaré lundi qu’il préférait laisser la réponse à Noru principalement entre les mains des responsables locaux et étatiques. “Je n’atterrirai nulle part”, a-t-il déclaré aux journalistes. « D’après mon expérience, lorsque vous êtes avec le gouvernement local, surtout après un typhon, ils ont beaucoup de travail. … Je pourrais juste les déranger.

Alors que Marcos se lançait dans une inspection aérienne de Luzon lundi matin, Pangibitan est retourné dans sa rizière. Les rangées de tiges de riz qui se tenaient debout la veille étaient courbées comme si elles avaient été piétinées par une foule immense. Un arbre qui avait été abattu par le vent bloquait un chemin de terre qui s’enfonçait plus profondément dans le champ.

“Où que vous regardiez, c’est plat…” dit le fermier, sa voix s’éteignant alors qu’il marchait le long du champ, entouré de flaques d’eau.

« Mon pauvre riz. Comment puis-je dire que c’est un bon matin ? »