Le super typhon Mawar claque Guam en tant que tempête de catégorie 4: « Les vents hurlent, les choses se cassent »

Le super typhon Mawar a frappé Guam mercredi sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 4, frappant l’île avec des vents destructeurs et puissants, de fortes pluies et une dangereuse onde de tempête qui a submergé les zones basses. Les résidents du territoire américain se sont accroupis dans des maisons et des abris.

Le centre du typhon est passé au-dessus de la pointe nord de Guam mercredi soir, a indiqué le National Weather Service. Il s’agit de la plus forte tempête à frapper le territoire de plus de 150 000 personnes depuis des décennies.

Les météorologues soupçonnent que la tempête a touché l’extrême nord de l’île, mais sinon, elle se trouvait dans le chenal entre Guam et son voisin au nord, Rota, a déclaré par téléphone le météorologue de coordination des avertissements Landon Aydlett. Les vents de pointe au bureau du service météorologique de Guam ont atteint 105 mph, mais il a ensuite perdu ses capteurs de vent, a-t-il déclaré. Le bâtiment vibrait, avec un « grondement constant et bas », et les portes et les fenêtres tremblaient, a-t-il dit.

«Nous avons les conditions de pointe pendant quelques heures de plus. Je pense que battre est le mot que j’utiliserais », a déclaré Aydlett. « Il y a des arbres partout à cet endroit. La lumière du jour de demain va vraiment être un choc pour beaucoup de gens.

La foudre était devenue une menace croissante alors que les conditions continuaient de se détériorer dans la soirée, a rapporté le service météorologique. Et un vent extrême avertissement et crue subite avertissement étaient en vigueur pour le nord de Guam.

« Un avertissement de vent extrême est en vigueur pour Dededo GU, Yigo GU, Tamuning GU jusqu’à 22h45 ChST pour des vents d’ouragan extrêmement dangereux », a écrit NWS Guam dans un tweet. « Traitez ces vents extrêmes imminents comme si une tornade approchait et déplacez-vous immédiatement vers une pièce intérieure ou un abri MAINTENANT ! »

Le service météorologique a émis des avertissements de crue éclair pour les trois mêmes zones à peu près au même moment. Ceux-ci doivent expirer environ trois heures avant les avertissements de vent extrême. Dans un bulletinle service météorologique a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à l’écart des fenêtres pour se protéger des débris volants.

Le centre de la tempête a frappé Guam vers 21 heures mercredi, soit mercredi matin sur la zone continentale des États-Unis. Guam se trouve à l’ouest de la ligne internationale de changement de date et se trouve devant le continent américain et Hawaï, à 3 800 milles à l’est. Manille, la capitale des Philippines, est à 1 600 milles à l’ouest.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’un avertissement de typhon. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, étaient sous avertissement de tempête tropicale. Certaines personnes dans ces zones se trouvent toujours dans des abris ou des tentes temporaires après le super typhon Yutu de catégorie 5 en 2018.

Mawar, un mot malaisien qui signifie « rose », devrait continuer à se déplacer vers le nord-nord-ouest et pourrait menacer Taïwan la semaine prochaine.

Typhon contre ouragan

La seule différence entre un ouragan et un typhon est l’endroit où la tempête se produit, selon à l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère. Les ouragans et les typhons sont des cyclones tropicaux, un type de phénomène météorologique caractérisé par des systèmes rotatifs de nuages ​​et d’orages à basse altitude qui se forment au-dessus des eaux des zones tropicales ou subtropicales.

Les météorologues classent les cyclones tropicaux en utilisant des termes plus spécifiques basés sur la force, qui est basée sur la vitesse du vent soutenu. Les cyclones tropicaux les plus faibles sont appelés dépressions tropicales, avec des vents soutenus inférieurs à 39 miles par heure. Lorsque la vitesse du vent dépasse ce seuil, ils deviennent des tempêtes tropicales, selon la NOAA.

Un cyclone tropical avec des vents maximums soutenus de 74 mph ou plus est soit classé comme un ouragan, un typhon ou simplement un cyclone tropical, selon son emplacement. Dans l’Atlantique Nord, le centre du Pacifique Nord et l’est du Pacifique Nord, ces tempêtes sont appelées ouragans. Dans le Pacifique Sud-Ouest, où se trouve Guam, les mêmes tempêtes sont appelées typhons. Dans le Pacifique Sud et l’océan Indien, les tempêtes sont appelées cyclones tropicaux, quelle que soit la vitesse de leurs vents soutenus.

« Ça va faire peur »

Le service météorologique a mis en garde contre une situation extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle à Guam et a déclaré que les gens devraient se mettre à l’abri et rester à l’abri pendant les prochaines heures.

Les arbres se balancent sous les vents violents du typhon Mawar à Tamuning, Guam, le 24 mai 2023 sur cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Vidéo prise à travers une fenêtre. Instagram @rachel.j_____/via REUTERS

« Ça va être une longue nuit. Ça va être effrayant parce qu’il n’y a pas d’électricité à moins d’avoir un générateur », a déclaré Brandon Aydlett – un officier scientifique et des opérations pour le service météorologique et le frère jumeau de Landon Aydlett – dans une émission Facebook Live. « Rassurez vos enfants. Ça va être un peu effrayant car nous allons plus tard dans la nuit. Vous pouvez entendre les sons : les vents hurlent, les choses se cassent. Soyez simplement ensemble, parlez-vous et les choses ralentiront vers minuit et se poursuivront jusqu’à jeudi matin.

Il a exhorté les gens à rester dans des abris et les a encouragés à essayer de dormir le plus possible avant « une longue journée demain alors que nous entamons le processus de récupération ».

De nombreuses communautés sur l’île de 212 milles carrés avaient perdu l’électricité dans l’après-midi, et certaines au sud avaient perdu le service d’eau. Un avertissement de crue éclair a été émis pour toute l’île, les prévisionnistes ayant prédit jusqu’à 25 pouces de pluie en plus d’une onde de tempête potentiellement mortelle de 4 à 6 pieds.

Avant la tempête, le gouverneur de Guam, Lou Leon Guerrero, a ordonné aux habitants des zones côtières, basses et sujettes aux inondations du territoire d’évacuer vers des altitudes plus élevées. Le point culminant de l’île est le mont Lamlam au sud-ouest à 1 334 pieds. Mais une grande partie du quartier touristique en bord de mer de Tamuning, où se trouvent de nombreux hôtels de villégiature, est proche du niveau de la mer.

Dans la basse altitude d’Agat, le long de la côte sud, un habitant du village, Reuel Drilon, a déclaré que presque toutes les maisons du village avaient un manguier, ce qui, selon les autorités, pourrait devenir des barrages routiers et des projectiles volants mortels.

« Beaucoup de gens gardent les yeux sur les arbres », a-t-il déclaré avant que la tempête ne frappe.

Guam est une plaque tournante cruciale pour les forces américaines dans le Pacifique, et le ministère de la Défense contrôle environ un tiers de l’île. Le contre-amiral Benjamin Nicholson, commandant de la région interarmées des Mariannes, a autorisé l’évacuation du personnel de la défense, des personnes à charge et des employés dans les zones susceptibles d’être touchées.

L’armée a déclaré qu’elle avait déplacé ses navires en mer par mesure de précaution standard. Il a envoyé ses avions hors de l’île ou les a placés dans des hangars de protection. Tout le personnel restant sur l’île s’abritait sur place. Environ 6 800 militaires américains sont affectés à Guam, selon le Pentagone.

Mercredi soir, le typhon avait des vents maximums soutenus de 140 mph, selon le service météorologique, et les rafales de vent plus tôt culminaient à 170 mph. Son centre était à environ 15 miles au nord-nord-est de l’île.

Des autobus scolaires ont pris les résidents dans les centres communautaires de l’île et les ont emmenés dans 11 écoles élémentaires aménagées en abris. Les travailleurs municipaux des villages ont averti les habitants de sécuriser les objets en vrac dans leurs cours et de chercher un abri immédiatement. Certains se sont fait passer le mot par mégaphone, tandis que d’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux. Le courant s’est éteint et rallumé à mesure que la pluie et le vent s’intensifiaient, et les autorités ont déclaré que près de 900 personnes se trouvaient dans des abris.

Guerrero a déclaré qu’une déclaration d’urgence approuvée par le président Joe Biden soutiendrait la mobilisation de ressources à Guam, ce qui est « particulièrement crucial compte tenu de notre distance par rapport au continent américain ».