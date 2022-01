Le Super Tuna Challenge de BTS a fait vibrer les Teletubbies et les ARMYs ont besoin de Jin pour le voir

Les Teletubbies sont le plus récent ajout à la longue liste de participants au Super Tuna Challenge de BTS et les ARMY pensent que c’est le crossover ultime. La chanson de Jin de BTS l’année dernière avait été transformée en un défi viral TikTok qui n’a pas cessé jusqu’à présent. Conçu comme une ode à son amour pour la pêche, Jin a révélé en décembre 2021 qu’il était un peu gêné par le défi. Le membre le plus âgé de BTS est vu en train d’imiter un poisson flottant avec la chorégraphie. Le chanteur avait posté sur une application de communauté de fans WeVerse en disant: «Non les gars, ne faites pas un défi Super Tuna que je n’ai même pas prévu. Non, je suis tellement gêné. » Il a expliqué à ses fans qu’il avait fait la chanson pour s’amuser en ajoutant : « Si ça devient plus important, la société pourrait vouloir faire un deuxième couplet. » Cependant, la version Teletubbies du mouvement de poisson étrange est assez mignonne pour ne pas embarrasser même Jin.

« Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po pensaient que le #SuperTunaChallenge était lisse comme du beurre et devaient l’essayer eux-mêmes », a écrit le compte Teletubbies sur Twitter. Les ARMY sur Twitter sont allés jusqu’à dire qu’ils avaient manifesté cette.

Pendant que vous y êtes, consultez également ce fil sain de membres de BTS imaginés comme Teletubbies.

Une ARMY a écrit sur Twitter, « jamais pensé que nous verrions les teletubbies faire le défi de danse #SuperTuna_Jin #BTSJIN #Supertuna légendes lmfaoo soutenant les légendes. »

Cher désolé de vous dire que le rouge le plus jeune est PO 😭— Maria Seokjin 🐟 (@KsjTonasamar27) 26 janvier 2022

Est-ce que vous plaisantez? Ne lui dis pas ! Nous aurons une autre sortie !— Eve Steward⁷ (@XiaoBambi) 26 janvier 2022

Super Tuna est une chanson de trot, un genre musical coréen populaire dans les années 50 à 80. Connu pour être l’une des plus anciennes formes de musique pop coréenne, le trot est connu pour son utilisation de rythmes répétitifs et d’inflexions vocales. Lorsque Super Tuna a été publié sur la chaîne YouTube de BTS, il occupait la première place pendant deux jours consécutifs. Kim Seok-jin alias Jin du groupe emblématique de K-pop avait sorti le morceau énergique à l’occasion de son 29e anniversaire le 4 décembre de l’année dernière. Avec lui, il y avait la chorégraphie unique de mouvements de poissons souples interprétée par Jin et deux danseurs de secours, là où la saga Super Tuna avait commencé.

