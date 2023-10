Le Super-Sub Gabriel Martinelli donne à Arsenal la victoire contre Manchester City ; Leur premier en 15 ans

Un remplacement inspiré de Gabriel Martinelli a réussi à obtenir le vainqueur de dernière minute pour donner à Arsenal une victoire 1-0 sur le champion Manchester City. Les Gunners sont désormais à égalité de points avec leurs principaux rivaux Tottenham Hotspurs en tête de la Premier League.

Avant le match, Arsenal n’avait jamais réussi à prendre le dessus sur City en championnat depuis 2015, ce qui représente 15 matchs et sa plus longue séquence sans victoire contre un seul adversaire dans l’histoire de la ligue.

Mettre fin à une série aussi stérile semblait peu probable, car City avait la meilleure des occasions en première mi-temps, Declan Rice d’Arsenal dégageant la ligne pour garder les champions à distance.

Arsenal n’a pas réussi un seul tir cadré dans la période d’ouverture, mais a accéléré le rythme après la pause, même si City a quand même créé les meilleures ouvertures malgré le fait que son meilleur buteur de Premier League, Erling Haaland, soit resté silencieux tout l’après-midi.

Le match semblait se diriger vers une impasse avant que Martinelli ne frappe à quatre minutes de la fin, une déviation du défenseur de City Nathan Ake faisant passer le ballon devant le gardien Ederson.

Le but a déclenché de folles célébrations aux Emirats, alors qu’Arsenal a dépassé City à la deuxième place avec 20 points, deux de plus que les champions, et derrière les Spurs uniquement pour les buts marqués.

Arsenal a reçu un coup dur avant le coup d’envoi car il a été confirmé que Bukayo Saka, blessé, raterait un match de Premier League pour la première fois depuis mai 2021, mettant fin à une série de 87 apparitions consécutives, la plus longue série en cours dans la compétition.

Sans cet élan, Arsenal semblait lent au début, le défenseur croate Josko Gvardiol étant refusé par l’intervention de Rice, tandis que Julian Alvarez a presque détourné le dégagement hésitant du gardien d’Arsenal David Raya dans le filet.

La foule faisait de son mieux pour susciter une réponse d’Arsenal, acclamant chaque tacle volant avec enthousiasme et cela semblait aider les choses, les hôtes grandissant dans la compétition.

Les ouvertures prometteuses sont cependant tombées à plat, car Arsenal n’a pas réussi à tirer cadré dans la première moitié d’un match à domicile de Premier League pour la première fois depuis mars 2022.

L’introduction de Martinelli a égayé les choses, car il a rapidement réussi le premier tir de l’équipe locale dans le match, une frappe féroce directement sur Ederson.

Avec la trêve internationale qui suivait, la vie semblait être retirée du jeu avant que Martinelli ne brise le cœur de City.

C’était une frappe opportune, garantissant qu’Arsenal n’a pas encore perdu un match de Premier League cette saison, sa dernière série d’invincibilité plus longue pour démarrer une campagne en 2007-08.

