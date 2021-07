Le super PAC soutenu par Stephen Ross, un collecteur de fonds de Trump, aide à vaincre les progressistes aux élections de New York

Un super PAC financé en grande partie par le milliardaire Stephen Ross a accumulé un record gagnant lors des primaires du conseil municipal de New York, un rappel brutal de la puissance du secteur immobilier dans la politique électorale de la Big Apple.

Le groupe, Common Sense NYC, a levé plus de 2 millions de dollars depuis décembre. Près de la moitié de cette somme provenait de Ross, président du géant de l’immobilier Related Companies, propriétaire des Miami Dolphins et collecteur de fonds pour l’ancien président Donald Trump.

Le PAC a dépensé plus de 550 000 $ pour attaquer principalement des démocrates progressistes, y compris certains qui étaient soutenus par les Socialistes démocrates d’Amérique, selon les dossiers du New York City Campaign Finance Board. Le PAC a continué à investir dans des publicités d’attaque dans les 24 heures précédant le 22 juin, jour principal. De nombreux gagnants sont devenus évidents après des semaines de dépouillement des bulletins de vote classés.

Le PAC s’opposait uniquement aux démocrates. Six des huit candidats auxquels le PAC s’est opposé ont fini par perdre. Le groupe a soutenu 18 candidats, dont certains républicains, avec 13 vainqueurs.

Les démocrates qui remportent leurs primaires aux élections de New York remportent souvent les élections générales de novembre. Il y a 51 membres du conseil municipal et une majorité sont des démocrates.

Le PAC était impatient de s’attribuer le mérite d’avoir supprimé les campagnes progressistes avec une vague d’annonces d’attaque.

« Nous sommes fiers que plus des trois quarts des candidats soutenus par Common Sense NYC et Voters of NYC aient remporté leurs élections. Ces candidats sont des leaders expérimentés, avant-gardistes et pragmatiques, qui ont une réelle vision pour améliorer la qualité de vie à New York. et dans leurs propres communautés », a déclaré le trésorier du PAC, Jeff Leb, dans un courriel mardi.

« Plus important encore, la plupart des candidats qui soutenaient le financement de la police ont perdu leurs élections, grâce à notre intervention, envoyant un message clair que la sécurité publique est essentielle à la future reprise de New York. »

Leb a noté plus tard que parmi les 24 candidats soutenus par ses deux groupes externes de Common Sense NYC et Voters of NYC, 20 ont remporté leurs courses. Il a également précédemment déclaré à CNBC que Ross et d’autres donateurs n’avaient aucun contrôle opérationnel sur le super PAC qui ciblait les progressistes.

Un porte-parole de Ross a refusé de commenter.

Le conseil municipal crée et vote sur les lois proposées à New York. Les critiques prétendent que le corps est trop progressif, tel quel. Eric Adams, le vainqueur de la primaire démocrate à la mairie, devrait gouverner en tant que modéré, ce qui pourrait entraîner des affrontements avec le conseil. Les dirigeants de Wall Street ont dépensé plus de 4 millions de dollars pour soutenir Adams, qui devrait gagner les élections générales.

Le PAC financé par Ross n’a pas soutenu Adams.

Ross a été critiqué en 2019 lorsqu’il a organisé une collecte de fonds dans les Hamptons pour Trump. Les dirigeants de Related, dont Ross, sont des investisseurs dans la marque de fitness de luxe Equinox. SoulCycle et Equinox se sont distanciés de l’événement Trump alors que les clients menaçaient de boycotter. Ross a une valeur nette de 7 milliards de dollars, selon Forbes.

Parmi les autres dirigeants immobiliers et commerciaux qui ont soutenu le PAC ce cycle, citons Ronald Lauder, également milliardaire et fils cadet de la légende du maquillage Estée Lauder, qui a contribué 500 000 $. La société de capital-investissement Atlas Equities a donné 70 000 $. Elliot Tamir, co-fondateur de la société d’investissement immobilier privé Vesper Holdings, a donné 50 000 $. Une société à responsabilité limitée liée au directeur de l’immobilier Richard Chera a fait un don de 7 000 $.

Les annonces d’attaque du PAC n’avaient rien à voir avec l’immobilier, bien qu’elles soient financées par certains des plus grands acteurs immobiliers de la ville. La stratégie a clairement fonctionné, selon le stratège démocrate Hank Sheinkopf.

« Trouvez des caractéristiques méprisées par des parties de l’électorat qui n’incluent pas d’arguments liés à l’immobilier et battez les opposants : c’est la beauté des campagnes indépendantes », a déclaré Sheinkopf.

L’une des principales victoires du PAC a été contre Michael Hollingsworth, qui s’est présenté sans succès pour représenter le 35e district au conseil municipal et a été soutenu par les Democratic Socialists of America. Le PAC a dépensé plus de 100 000 $ contre Hollingsworth lors de sa course principale.

L’un des expéditeurs examinés par CNBC vise Hollingsworth pour vouloir pour réduire la police de New York.

« Alors que la criminalité continue d’augmenter, Michael Hollingsworth veut que le financement de la police diminue », lit-on dans le courrier. « Nous devons empêcher Michael Hollingsworth de financer la police ! », note le courrier.

Hollingsworth n’a pas initialement répondu à un message sur les réseaux sociaux sollicitant des commentaires. Il a donné son avis à CNBC après la publication de cette histoire.

« Je suppose que je dirais que les milliardaires ne versent pas cette somme d’argent dans les courses s’ils ne pensent pas que l’argent en politique fait une différence », a déclaré Hollingsworth plus tard mardi dans un message Twitter.

Le PAC a dépensé 90 000 $ pour s’opposer à Jaslin Kaur, qui s’est présenté pour représenter le district 23 et a été approuvé par la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. Kaur n’a pas répondu à une demande de commentaire. Pourtant, Kaur a cité le PAC financé par Ross dans un tweet sur sa campagne.

Alexa Aviles, candidate au siège du 38e arrondissement, était l’une des prétendantes progressistes qui ont gagné malgré l’opposition du PAC. Common Sense NYC a dépensé 65 000 $ en publicités d’attaque contre elle. Ocasio-Cortez l’a également approuvée.

Aviles n’a pas renvoyé de message sur les réseaux sociaux demandant des commentaires.

Les attaques contre elle de l’organisation financée par Ross pourraient être terminées.

« Nous ne prévoyons pas de nous opposer à eux lors des élections générales », a déclaré Leb lorsqu’on lui a demandé s’ils continueraient de s’opposer à Aviles et à un autre candidat progressiste au conseil municipal qui a remporté une primaire. « À New York, la plupart des élections générales ne sont pas compétitives. Nous nous attendons à ce que chaque candidat que nous avons soutenu et remporté sa primaire remporte également les élections générales.