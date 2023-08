Le super PAC soutenu par McCarthy ciblera les électeurs des États bleus

Le super PAC aligné sur le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy pourrait dépenser au moins 100 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2024 pour soutenir les candidats de la Chambre du GOP dans les États qui ont été remportés par le président Joe Biden en 2020, selon une note de stratégie obtenu par CNBC et les cadres du comité.

« En 2024, la Chambre sera gagnée ou perdue dans les États bleus », a écrit le président du Congressional Leadership Fund, Dan Conston, dans la note du 7 août adressée aux « parties intéressées ».

« Les électeurs swing dans les États bleus sont différents des électeurs swing dans les États swing », a-t-il ajouté, et « l’infrastructure du parti républicain ne sera pas présente de la même manière » dans ces États que dans les États du champ de bataille, où les deux partis ont des armées de bénévoles et des années d’expérience auprès des électeurs.

Conston a surnommé le plan de la CLF le « Blue State Project ». Un cadre supérieur a déclaré plus tard que le groupe pourrait dépenser plus de 100 millions de dollars pour le projet, mais qu’il n’avait pas encore de budget ferme.

Dans les États qui sont constamment compétitifs dans les compétitions présidentielles et sénatoriales, comme le Michigan et la Pennsylvanie, les démocrates et les républicains entretiennent d’énormes réseaux de bénévoles et des programmes de sensibilisation des électeurs.

Mais dans les États où un parti domine depuis longtemps, comme les démocrates de Californie ou les républicains du Wyoming, les meilleurs super PAC n’ont guère de raisons de dépenser de l’argent pour créer des réseaux de sensibilisation des électeurs.

C’est le défi auquel sont confrontés les républicains de la Chambre, a écrit Conston. « Ces États bleus existent dans le vide en dehors des courses présidentielles et sénatoriales compétitives … ce qui signifie que nous devons créer notre propre infrastructure. »

Cela comprendra l’identification des électeurs clés, l’élaboration d’un plan de contact avec les électeurs et la création d’une stratégie de participation pour le jour du scrutin, a-t-il écrit, énumérant trois éléments notoirement coûteux et complexes de la gestion de campagne politique.

Les républicains ont actuellement un maigrir majorité à la Chambre après les élections de mi-mandat de 2022, en grande partie grâce à des victoires dans des États bleus comme New York, où le GOP a renversé quatre sièges à la Chambre.

Tous ces sièges inversés à New York sont en 2024 cibles du bras de campagne des démocrates de la Chambre, le Democratic Congressional Campaign Committee. Le rival démocrate House Majority PAC a déclaré qu’il investissait 45 millions de dollars à New York et 35 millions de dollars en Californie.

Il y a actuellement six républicains qui représentent les districts gagnés par Biden à New York et cinq autres en Californie. Pour occuper ces sièges dans des États bleus profonds, il faudra que des groupes comme CLF achètent du temps d’antenne pour des publicités dans certains des marchés médiatiques les plus chers du pays, note Conston.

Le rapport politique de Cook liste des sièges de la Chambre à tirage au sort – les sièges les plus compétitifs du pays – comprend actuellement 13 sièges républicains, dont quatre à New York et trois en Californie.

Les démocrates, en revanche, détiennent 10 sièges au sort, mais aucun d’entre eux ne se trouve dans les bastions républicains traditionnels.

La porte-parole du Congressional Leadership Fund a expliqué que les efforts prévus du PAC dans les États bleus vont au-delà de New York et de la Californie, notamment en ciblant des districts du New Jersey, de Washington et de l’Oregon.