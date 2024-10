Le super PAC républicain fait un dernier effort pour faire basculer la course au Sénat du Nevada

Les républicains font un dernier effort pour renverser le siège du Sénat du Nevada, optimistes qu’une solide performance de l’ancien président Donald Trump dans l’État pourrait renforcer le candidat républicain au Sénat, Sam Brown.

Le Senate Leadership Fund, le principal super PAC du GOP impliqué dans les courses au Sénat, prévoit de dépenser 6,2 millions de dollars en publicités télévisées, radiophoniques et numériques au Nevada, selon les chiffres des dépenses publicitaires partagés en premier avec NBC News.

Il s’agit de la première dépense du groupe dans l’État, marquant une entrée relativement tardive dans la course, qui a été marquée jusqu’à présent par un écart entre une course présidentielle compétitive et une position plus confortable pour Rosen dans les sondages publics. Le SLF a dépensé des dizaines de millions de dollars sur d’autres champs de bataille au Sénat ces derniers mois. C’est un signe que les républicains considèrent la course à la réélection du sénateur démocrate Jacky Rosen comme de plus en plus compétitive.

« Jacky Rosen a été un vote fiable pour le programme extrême des démocrates et est un candidat terne », a déclaré le président-directeur général du SLF, Steven Law, dans un communiqué. « Le président Trump se porte très bien au Nevada et nous pensons que Sam Brown le peut aussi. »

Les Républicains du Nevada pensent que les difficultés économiques de l’État, ainsi que le virage à droite des électeurs latinos, ont mis cette situation en jeu pour le Parti Républicain. Le Nevada est connu pour ses courses serrées, le président Joe Biden ayant remporté le Nevada par seulement 2 points en 2020 et la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto ayant été réélue en 2022 par moins de 8 000 voix.

« C’est peut-être le meilleur environnement que les Républicains aient connu au cours d’une année présidentielle depuis 20 ans », a récemment déclaré Jeremy Hughes, stratège du Nevada GOP, à NBC News.

Mais Brown, un vétéran de l’armée, est à la traîne de Trump dans les sondages publics, et certains républicains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ils pourraient rater une opportunité pour renverser le siège du Sénat.

Un récent Sondage AARP a constaté que Trump devançait Harris de 2 points parmi les électeurs probables du Nevada, de 49 % à 47 %, dans la marge d’erreur de 4 points de l’enquête. Mais le même sondage a montré que Rosen devançait Brown de cinq points, de 49 % à 44 %.

Rosen et ses alliés démocrates ont depuis longtemps dépensé plus que les républicains sur les ondes. Depuis la fête du Travail, les démocrates ont dépensé au total 38,3 millions de dollars en publicités au Nevada, tandis que les républicains ont dépensé 27,6 millions de dollars. Mais la campagne de Brown, avec le soutien du Comité sénatorial national républicain, a augmenté ses dépenses ce mois-ci, selon l’outil de suivi des dépenses publicitaires AdImpact.

Le Fonds pour le leadership du Sénat a jusqu’à présent concentré une grande partie de ses ressources sur le Montana et l’Ohio, deux des meilleures opportunités de reprise du parti alors que le Parti républicain cherche à prendre le contrôle du Sénat. Le groupe a également augmenté ses dépenses dans le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Nebraska.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com