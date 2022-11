Le super PAC financé par Uihlein déverse de l’argent dans les courses du Congrès local – Shaw Local

Un comité d’action politique largement financé par le milliardaire conservateur de Lake Forest, Richard Uihlein, a déversé au moins 526 580 dollars dans cinq courses au Congrès de la région de Chicago le mois dernier, selon les archives.

Le Restoration PAC a payé la publicité numérique, le publipostage et les affichettes de porte faisant la promotion ou s’opposant aux candidats dans les 3e, 6e, 10e, 11e et 14e districts du Congrès de l’Illinois, selon des documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale.

Les montants dépensés par course variaient. Certains ont atteint un territoire à six chiffres.

Qu’est-ce qu’un super PAC ?

Alors que la collecte de fonds et les dépenses des comités d’action politique traditionnels sont limitées par la loi, Basé à Downers Grove Restoration PAC est un super PAC qui peut légalement collecter des sommes d’argent illimitées auprès d’entreprises, de groupes et d’individus.

Contrairement aux individus et aux PAC traditionnels, les super PAC peuvent également dépenser des sommes illimitées pour les courses. Mais ils ne peuvent pas directement contribuer ou se coordonner avec des partis politiques ou des candidats.

Cela signifie que des groupes comme Restoration PAC peuvent financer la production de publicités télévisées, de publicités numériques, de publipostages et d’autres outils de communication au nom des candidats tant qu’ils ne travaillent pas sur les efforts des campagnes.

Le PAC de restauration est associé à un groupe appelé Restauration de l’Amérique. Sur son site Web, Restoration se présente comme un comité d’action politique non partisan qui “préconise des changements de politique et/ou l’élection ou la défaite de candidats sur la base de principes conservateurs éprouvés”. Il s’oppose aux “gauchistes et à l’agenda éveillé”.

Héritier de la fortune brassicole de Schlitz et co-fondateur de la société d’approvisionnement maritime Uline, Uihlein est le plus grand donateur de Restoration PAC. Rien que le mois dernier, il a donné au groupe plus de 8,6 millions de dollarsles enregistrements montrent.

Activité de l’Illinois

Le mois dernier, Restoration PAC a dépensé 61 691 $ en publicités numériques, publipostage et affichettes de porte dans l’Illinois ; Course du 3e district, qui comprend la démocrate Delia Ramirez de Chicago et le républicain Justin Burau de Winfield.

Le groupe a dépensé 183 083 $ en publicités et courriers lors de la course du 6e district, qui oppose le démocrate sortant Sean Casten de Downers Grove au challenger républicain Keith Pekau d’Orland Park.

Il a dépensé 98 110 $ en publicités et en envois postaux dans la course du 10e district, qui met en vedette le titulaire démocrate Brad Schneider de Highland Park et le républicain Joe Severino de Lake Forest.

Restoration PAC a dépensé 153 190 $ en publicités et courriers dans le cadre du concours du 11e district, dans lequel le démocrate sortant Bill Foster de Naperville est défié par la républicaine Catalina Lauf de Woodstock.

Enfin, il a dépensé 30 506 $ dans la course du 14e district, qui met en vedette le démocrate sortant Lauren Underwood de Naperville et le challenger républicain Scott Gryder d’Oswego.

Autres courses

Restoration PAC s’est impliqué dans des courses en dehors de l’Illinois ce cycle électoralaussi.

Par exemple, il a déclaré avoir dépensé 300 000 $ le mois dernier pour produire et placer des publicités numériques dans la course au Sénat américain de Pennsylvanie, qui oppose le républicain Mehmet Oz au démocrate John Fetterman.

Le PAC de restauration a également signalé des dépenses :

• 150 000 $ le mois dernier en publicités numériques dans la course au Sénat américain de l’Arizona, qui met en vedette le titulaire démocrate Mark Kelly et le challenger républicain Blake Masters.

• 75 000 $ le mois dernier en publicités numériques dans la course au Sénat américain du Nevada entre la démocrate sortante Catherine Cortez Masto et le républicain Adam Laxalt.

• 484 838 $ le mois dernier sur des publicités télévisées dans la course au Sénat américain du New Hampshire entre la titulaire démocrate Maggie Hassan et le républicain Don Bolduc.

