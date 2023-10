Le super PAC de Scott annule les réservations de publicités télévisées alors que la campagne échoue

« Nous faisons ce qui serait évident dans le monde des affaires mais qui va mystifier les politiciens : nous n’allons pas gaspiller notre argent lorsque l’électorat n’est pas concentré ou prêt pour une alternative à Trump », a écrit Rob Collins, coprésident du parti. super PAC, qui a déclaré que le « champ Never-Trump » allait « gaspiller de l’argent cet automne » en essayant de saper l’avance actuelle de Trump.

« Cet électorat est enfermé et l’argent dépensé dans les médias ne changera pas d’avis tant que nous ne serons pas beaucoup plus près du vote », a poursuivi Collins.

Le groupe va plutôt « financer intégralement » son programme de proximité et de porte-à-porte actuel, a déclaré Collins aux donateurs. « Le peloton reste fragmenté, nous serons donc patients », a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement quelle part du programme publicitaire télévisé de 40 millions de dollars le super PAC annule. Une personne au courant du projet, qui a gardé l’anonymat pour s’exprimer librement, a déclaré que certaines publicités hivernales prévues plus près des caucus de l’Iowa resteraient.

Le renversement de stratégie du Super PAC illustre les difficultés persistantes que quiconque, à l’exception de Donald Trump, a rencontré pour gagner du terrain lors des primaires du GOP.. Ce pivot intervient alors que le sénateur de Caroline du Sud est à la traîne dans les premiers sondages d’État et nationaux, et qu’il a été éclipsé par sa rivale, Nikki Haley. Alors que la moyenne des sondages de Scott reste autour de 6 pour cent dans l’État du premier caucus de l’Iowa, sa position nationale est encore plus basse, à 2 pour cent, avec un récent Sondage Fox News le montrant à 1 pour cent.

Collins a écrit que le super PAC organiserait des événements pour Scott, une stratégie utilisée depuis des mois par le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son super PAC allié alors que la propre campagne du gouverneur était confrontée à une crise de trésorerie. Scott a annoncé dimanche avoir collecté 4,6 millions de dollars au troisième trimestre, tout en dépensant plus de 12 millions de dollars de juillet à septembre.

Scott était autrefois considéré par les grands donateurs républicains et certains consultants républicains comme l’une des meilleures alternatives à Trump, si l’élan de DeSantis s’essoufflait. L’avance de DeSantis dans les sondages sur ses rivaux non-Trump a en effet pratiquement disparu, même si Haley est désormais celle qui, avec l’attention des principaux financiers républicains, tente désespérément d’empêcher Trump d’obtenir la nomination – une tâche qui reste une tâche de longue haleine.

Le super PAC pro-Scott, dirigé par Collins et l’ancien sénateur Cory Gardner (R-Colo.), a vanté en juillet sa réservation substantielle de publicité télévisée d’automne de 40 millions de dollars, une série de publicités qui seraient diffusées dans les premiers États de l’Iowa, New York. Hampshire et Caroline du Sud jusqu’en janvier. À ce jour, TIM PAC a diffusé un peu plus de 10 millions de dollars de publicités télévisées, soit un montant presque égal à la campagne de Scott, selon AdImpact.

La semaine dernière, Scott a rejeté les questions quant à son intention d’abandonner bientôt ses études, notamment après que le chroniqueur conservateur George Will lui a demandé de quitter la course et approuve Haley.

Collins a également mis en garde contre tout mouvement visant à s’unir autour de Haley, écrivant que les membres du super PAC « rejettent ce conseil » et la qualifiant de n’être pas assez conservatrice pour remporter l’investiture républicaine.

« Aucune personne sérieuse ne pense qu’un modéré remportera cette primaire, quel que soit le nombre d’élites initiées qui défendent leur candidature », a-t-il déclaré, tout en déclarant plus tard que « DeSantis et Haley n’ont échangé que des parts de voix ».

En réponse à une demande de commentaires sur le changement de stratégie du super PAC, le porte-parole de la campagne de Scott, Matt Gorman, a déclaré que la campagne, dès son lancement, « avait été construite pour le long terme », notant l’avantage financier précoce de Scott et ses notes de faveur élevées.

« Sur des questions allant de la politique étrangère à l’avortement, il a été la voix la plus claire et la plus forte, dirigeant tandis que d’autres ont suivi », a déclaré Gorman dans un communiqué. « Nous sommes prêts, comme toujours, à transmettre notre message aux premiers États et au-delà. »