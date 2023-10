Le super PAC de Robert F. Kennedy Jr. le prépare à se présenter à la présidence en tant qu’indépendant

Au total, le sondage montre que lors d’une élection générale entre Trump, Biden et un « candidat indépendant » générique, le résultat est Trump à 40 %, Bident à 38 % et le candidat indépendant à 17 %. Dans un affrontement entre Trump, Biden et « Robert F. Kennedy Jr. » en tant que candidat indépendant, le résultat est que Trump et Bide sont à égalité à 38 pour cent et Kennedy à 19 pour cent. L’enquête n’incluait pas le candidat du Parti vert, Cornel West.

De tels chiffres sont bien plus optimistes quant aux perspectives de Kennedy que les sondages indépendants. Les auteurs soutiennent cependant qu’ils sapent efficacement les récriminations des démocrates selon lesquelles Kennedy jouerait le rôle de spoiler en aidant Trump à gagner.

« Le contraire est vrai. Kennedy obtient plus de voix de Trump que de Biden », lit-on dans un communiqué de presse annonçant les chiffres du sondage, partagé exclusivement avec POLITICO.

Kennedy n’est pas encore un candidat tiers. Mais il a fait une grande annonce le 9 octobre à Philadelphie et Mediaite a rapporté qu’il envisage une candidature indépendante – un rapport que sa campagne n’a pas encore confirmé.

À ce jour, il s’est présenté comme démocrate, obtenant une moyenne d’environ 14 % dans les sondages lors de la course aux primaires contre Biden et l’auteure progressiste Marianne Williamson, selon RealClearPolitics.

La campagne, dirigée par l’ancien membre du Congrès Dennis Kucinich, a étendu ses opérations sur le terrain avec des bureaux dans le New Hampshire et en Caroline du Sud, ainsi qu’un siège dans le New Jersey qui a ouvert la semaine dernière. Kennedy a également accéléré son programme de campagne électorale cet été avec plusieurs voyages non seulement en Caroline du Sud et au New Hampshire, mais également en Géorgie, en Californie et au Texas.

American Values ​​2024 accroît également sa présence avec, ce qu’on appelle, une « caravane Kennedy » – un bus de campagne classique qui, espère-t-il, attirera les voitures de soutien à suivre. Jusqu’à présent, il a été utilisé pour protester devant la dernière réunion du Comité national démocrate à Washington et a fait plusieurs arrêts dans des universités de Caroline du Sud. Le Super PAC a également financé de la publicité en Caroline du Sud et au New Hampshire avec des panneaux d’affichage et des annonces dans les journaux.

La campagne et le super PAC soutenant Kennedy ont également connu des succès en matière de collecte de fonds. Plus tôt ce mois-ci, un rock d’Eric Clapton le concert a permis de récolter plus de 2 millions de dollars cela a été partagé entre la campagne et le PAC. Cela ajoutera au 6 millions de dollars American Values ​​2024 collectés rien qu’en juillet la majeure partie étant arrivée le jour où Kennedy a témoigné sur la censure devant le sous-comité spécial du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants sur la militarisation du gouvernement fédéral.

Le sondage American Values ​​2024 a interrogé 1 008 électeurs probables aux élections générales américaines et présentait une marge d’erreur de 3,2 %. Le co-fondateur du PAC, Tony Lyons, a déclaré à POLITICO qu’il avait l’impression que les sondages les plus récents montrent que si Kennedy se présentait comme indépendant, les élections générales deviendraient une course à trois.

Lyons n’a pas pu confirmer si Kennedy quitterait la primaire démocrate en faveur d’une candidature indépendante, mais il a vu une opportunité de le faire compte tenu des avantages du mandat de Biden (il n’y aura pas de débats primaires, par exemple).

« Parce que cela est refusé, au nom du super PAC, je peux dire que tout résultat qui permet aux gens d’être entendus et qui permet aux gens de voter pour un candidat qu’ils ont choisi eux-mêmes est une bonne chose », Lyons a déclaré dans une interview vendredi dernier.