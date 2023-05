Le super PAC de DeSantis s’attaque à la tâche délicate d’organiser son soutien dans l’Iowa sans le candidat

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

LaTomah Hauff s’est arrêtée à la table drapée de rouge en se rendant au Dean’s Classic Car Museum pour noter ses coordonnées sur une feuille d’inscription afin d’en savoir plus sur Ron DeSantis.

L’orthophoniste à la retraite de 75 ans avait conduit une heure pour entendre le gouverneur de Floride parler dans le nord-ouest de l’Iowa samedi dernier. Elle était l’une des plus de 600 républicains de l’Iowa qui ont défilé dans la salle d’exposition et passé les brochures de l’exposition sur DeSantis et les cartes pour signer l’engagement de soutien pour lui dans les caucus présidentiels républicains de l’année prochaine.

L’affichage, avec toutes les caractéristiques d’une campagne présidentielle, était l’œuvre de Never Back Down, un super comité d’action politique faisant la promotion de DeSantis alors qu’il se dirige vers une candidature pour 2024.

C’était aussi un premier aperçu de la façon dont ce groupe – capable de recevoir des sommes illimitées de riches donateurs, contrairement à une campagne présidentielle – prévoit de construire un réseau de partisans nécessaires pour rivaliser dans les caucus.

Essentiellement, c’est une campagne de caucus qui, pour des raisons juridiques, ne peut pas s’attacher explicitement à un candidat.

La nouvelle approche, visant à maximiser les dollars super PAC, souligne les enjeux de l’Iowa pour DeSantis. Il doit montrer tôt qu’il est une menace viable pour l’ancien président Donald Trump, dont l’équipe affirme avoir déjà recruté des milliers de volontaires et de partisans de l’Iowa avant même que DeSantis n’ait déclaré sa candidature.

L’effort s’accompagne de défis épineux. Le super PAC doit essentiellement construire un réseau de base séparé pour trouver les engagements de l’Iowans à soutenir DeSantis sans se coordonner avec lui.

« La plus grande difficulté est la corde raide qu’ils vont devoir marcher », a déclaré Marlys Popma, vétéran de l’organisation de la campagne républicaine de l’Iowa et ancien conseiller principal de la campagne présidentielle de 2008 de John McCain. « Marcher sur cette ligne va être la chose la plus intéressante, mais je vois certainement que cela peut être fait et je pense que c’est une approche vraiment intéressante. »

À environ 240 miles au sud-est de la collecte de fonds DeSantis en tête d’affiche dans le comté de Sioux à forte densité républicaine, le vrai travail de Never Back Down était bien avancé.

Dans un bureau de la banlieue ouest de Des Moines, des agents républicains avaient, à la mi-mai, organisé trois sessions de formation de cinq jours pour des classes d’organisateurs rémunérés, trois autres étant prévues pour juin. Début mai, le groupe avait embauché plus d’une demi-douzaine de stratèges politiques chevronnés et recruté des volontaires parmi des organisateurs vétérans à l’échelle de l’État, y compris d’anciens assistants principaux du gouverneur Kim Reynolds et de l’ancien gouverneur Terry Branstad.

Début mai, les équipes avaient démarché au moins 1 000 adresses et prévoyaient de doubler d’ici dimanche.

L’objectif est d’obtenir des engagements pour soutenir DeSantis dans les caucus, qui devraient débuter la saison électorale républicaine de 2024, dans l’ensemble des 1 670 circonscriptions où le parti prévoit de les tenir l’année prochaine.

«Lorsque vous parlez d’organisation de caucus, il y a beaucoup de couches. Mais notre couche particulière essaie de construire un jeu au sol, de construire un réseau de bénévoles », a déclaré le conseiller principal du super PAC, David Polyansky.

Il a déclaré que des plans similaires étaient en place dans le New Hampshire, la Caroline du Sud, le Nevada et d’autres premiers États.

Les responsables prévoient de faire du siège de la région de Des Moines le centre de formation de plus de 30 organisateurs que le super PAC prévoit d’embaucher et d’envoyer dans les quatre premiers États du concours et plus d’une douzaine d’autres devraient organiser leurs concours d’ici le 5 mars prochain, donc -appelé Super mardi.

Une porte-parole du super PAC a refusé de suggérer un budget pour l’opération dans l’Iowa. Mais Never Back Down a levé plus de 30 millions de dollars et DeSantis a plus de 80 millions de dollars sur son compte de campagne de gouverneur qui devrait être transféré dans le super PAC.

Les conseillers de Never Back Down parient que l’argent est mieux dépensé en personnel, en porte-à-porte et en services bancaires par téléphone qu’en publicité.

Les vendeurs d’annonces sont tenus par la loi d’offrir à la campagne d’un candidat le tarif le moins cher, une distinction légale destinée à faciliter la communication des candidats aux électeurs. Cela ne s’applique pas aux super PAC, qui paient souvent des tarifs exorbitants.

Polyansky fait partie de plusieurs agents du GOP ayant une expérience dans l’Iowa qui conseillent le super PAC. Comme son collègue conseiller principal Jeff Roe et le sondeur Chris Wilson, il faisait partie de la campagne gagnante du caucus de l’Iowa en 2016 du sénateur du Texas Ted Cruz.

L’organisation seule ne garantit guère le succès dans l’Iowa, mais elle est essentielle dans les concours originaux qui obligent les électeurs à assister à des réunions en soirée en plein hiver. Les dollars PAC peuvent faire la différence dans la poursuite d’un nombre relativement restreint de partisans.

En 2016, Cruz a remporté l’Iowa avec un taux de participation record d’environ 180 000 avec moins de 52 000 votes.

La campagne 2008 de Barack Obama a utilisé les informations de contact que son personnel d’organisation local a recueillies auprès des grandes foules qu’il a attirées à ses événements dans l’Iowa pour attirer un grand nombre de nouveaux participants dans ses rangs, alimentant la victoire de son caucus.

Trump a également rempli des salles lors de sa campagne dans l’Iowa en 2016, mais ses conseillers principaux, qui comprenaient peu les caucus, n’ont pas suivi des milliers d’Iowans, ce qui lui a coûté la première victoire.

Cette fois, les principaux assistants de Trump disent qu’ils s’attendent à ce que l’ancien président gagne l’Iowa en grande partie en dirigeant son public vers un site Web conçu pour connecter les Iowans intéressés aux organisateurs locaux.

Ils s’attendaient à en inscrire des milliers lors d’un rassemblement en plein air à Des Moines le jour même où DeSantis se trouvait dans le nord-ouest de l’Iowa, mais la menace de violentes tempêtes a incité Trump à annuler. La campagne de Trump prévoit de rattraper l’événement en juin.

Même avec son gros budget et une armée potentielle de personnel sollicitant l’Iowa, une campagne d’organisation sans le candidat est désavantagée, a déclaré le stratège républicain vétéran Mike Murphy.

Murphy a dirigé les efforts d’un super PAC pro-Jeb Bush pour promouvoir la campagne de l’ancien gouverneur de Floride pour l’investiture présidentielle républicaine de 2016. Avec un budget de 100 millions de dollars, Right to Rise a mis l’accent sur la messagerie via la publicité et le publipostage.

Mais Bush est tombé de son perchoir en tant que premier favori du terrain, en partie à cause de son incapacité à susciter l’enthousiasme et à reconnaître la viabilité de Trump.

Les forces d’un super PAC résident dans le fait de faire écho aux messages d’un candidat ou d’attaquer ses adversaires. Persuader les électeurs de s’engager à participer aux caucus nécessite presque nécessairement la présence du candidat, a déclaré Murphy.

« Si vous n’avez pas le candidat – ou un substitut fort, comme un conjoint – pour faire la tournée et rencontrer des gens dans un état avec une culture d’interaction avec les candidats, il est difficile d’avoir un grand impact organique, et c’est ce qu’ils sont. va se heurter », a déclaré Murphy.

Si samedi dernier était un aperçu, le super PAC semblait prêt à faire de l’ombre à DeSantis, avec tous les signes extérieurs d’une campagne d’organisation locale, y compris des panneaux de chantier «DeSantis ’24».

Hauff, l’orthophoniste à la retraite, sera un bon test.

Bien qu’elle se soit inscrite pour plus d’informations, elle n’a pas signé l’une des cartes d’engagement du caucus à côté des brochures sur papier glacé.

« J’aime ce que dit l’homme. J’aime ce qu’il a fait en Floride. Mais il est tôt », a déclaré Hauff. « Je ne suis pas prêt à m’engager pleinement pour le moment. Je veux voir comment ça va se passer. Il fait partie des noms sur ma liste.