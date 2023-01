Le super-faucon républicain se présentera à la présidence des États-Unis — RT World News

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, prévoit de le défier pour la nomination du GOP

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a déclaré qu’il prévoyait de se présenter à la présidence en 2024, révélant vendredi dans une interview à Good Morning Britain qu’il défierait son ancien patron Donald Trump pour l’investiture républicaine.

Bolton, notoirement belliqueux, qui a servi dans les administrations de Bush et de Ronald Reagan avant son bref passage en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré au média que sa campagne se concentrerait sur un «politique étrangère beaucoup plus forte.”

“Je pense qu’il est important que ce soit compris non seulement à Moscou, mais aussi dans des endroits comme Pékin, qu’une agression non provoquée contre vos voisins n’est pas quelque chose que les États-Unis et leurs alliés toléreront.,” il a dit.















Bolton a insisté sur le fait que ce ne serait pas un «vanité« candidature, arguant que le soutien aux politiques de Trump était en »déclin terminal» mais que les républicains avaient peur de rendre public leur mécontentement.

“Je pense que les électeurs, les électeurs républicains, les gens qui choisissent le candidat républicain, près de 95% ne sont pas d’accord pour dire que Trump est plus important que la Constitution“, a déclaré Bolton. Il faisait apparemment référence aux commentaires de l’ancien président le mois dernier selon lesquels ce qu’il a appelé le “fraude électorale massive« révélé dans les fichiers Twitter »permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution.” Les fichiers ont révélé que les agences gouvernementales se sont appuyées sur les plates-formes Big Tech pour supprimer l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden avant les élections de 2020.

Bolton avait laissé entendre le mois dernier qu’il se présenterait en 2024 si d’autres candidats ne condamnaient pas vocalement Trump pour cette prétendue tentative de passer outre la Constitution. Trump a rejeté son ancien membre du cabinet comme un «imbécile ennuyeux mécontent qui voulait seulement aller à la guerre.”

Bolton est connu pour avoir appelé au renversement de gouvernements étrangers, de l’Iran, dont le groupe d’opposition en exil MEK l’a payé pour prendre la parole lors de nombreux événements, à la Russie, où il a récemment suggéré les États-Unis “assister attentivement« des groupes dissidents à »poursuivre le changement de régime», et au Venezuela, où il a admis avoir été impliqué dans la tentative ratée de 2019 d’installer la figure de l’opposition Juan Guaido à la présidence.

Alors que Trump a été le premier à annoncer sa candidature à l’investiture républicaine en 2024, les sondages montrent que le soutien à la figure de proue vieillissante de MAGA est en déclin, et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ainsi que l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo devraient le défier.