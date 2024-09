Le super fan de Kansas City, « ChiefsAholic », condamné à plus de 17 ans de prison

Un super fan des Chiefs de Kansas City passera plus de 17 ans derrière les barreaux pour son rôle dans un série de braquages ​​de banques dans plusieurs États.

Xaviar Michael Babudar, 30 ans, bien connu pour sa personnalité en ligne « ChiefsAholic », a été condamné à 210 mois de prison sans libération conditionnelle jeudi matin par le tribunal fédéral de Kansas City, ce qui équivaut à 17 ans et demi, selon les documents du tribunal fédéral.

Selon les documents de condamnation, Babudar devra passer trois ans en liberté surveillée après sa condamnation. Le juge lui a également ordonné de payer plus de 500 000 dollars de dédommagement.

Il a également été condamné à confisquer « tout bien impliqué dans son activité de blanchiment d’argent », selon un communiqué. déclaration du bureau du procureur américain pour le district ouest du Missouriy compris une peinture dédicacée du quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes.

Babudar a été inculpé d’une série de 11 vols ou tentatives de vol dans sept États au cours desquels il a volé près de 850 000 $, ont déclaré les procureurs.

Il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent et d’un chef d’accusation de transport de biens volés à travers les frontières de l’État en février, ainsi que d’un chef d’accusation de vol de banque dans une autre affaire en Oklahoma, ont indiqué les procureurs. Il a également été condamné à 17 ans et demi de prison dans l’affaire de l’Oklahoma et purgera les deux peines simultanément.

Il a également admis une série de neuf vols dans des banques et des coopératives de crédit en 2022, et deux autres alors qu’il était en fuite, ont déclaré les procureurs.

« Alors qu’il se présentait comme une célébrité sur les réseaux sociaux, l’accusé s’est secrètement livré à une série de crimes violents, de vols à main armée et de tentatives de vol dans sept États », a déclaré la procureure américaine Teresa Moore dans le communiqué.

Elle a déclaré que « sa série de vols lui a permis d’acheter des billets coûteux et de voyager à travers le pays pour assister aux matchs des Chiefs de Kansas City, tout en cultivant une large base de fans en ligne ».

« Cependant, ce sont les employés de la banque et des coopératives de crédit qu’il a terrorisés sous la menace d’une arme qui ont été les plus touchés par sa véritable nature », a déclaré Moore. « Il a tenté de fuir la justice, mais les forces de l’ordre l’ont rattrapé et il va maintenant passer une grande partie de sa vie en prison. »

Matthew Merryman, avocat de Babudar, a déclaré jeudi qu’ils avaient « obtenu un résultat juste et équitable » devant le tribunal.

« La peine prononcée reflète notre engagement indéfectible à réduire et à atténuer les nombreuses accusations et les décennies potentielles d’emprisonnement auxquelles il était confronté », a déclaré Merryman dans un communiqué.

« Xaviar remercie chaleureusement ses fans et ses followers, rassurant tout le monde que ce n’est pas le dernier chapitre », a ajouté Merryman. « Il promet de « hurler » à nouveau !!! »

Babudar était première arrestation en décembre 2022 en lien avec un vol à la Tulsa Teachers Federal Credit Union dans l’Oklahoma.

Il a été libéré de prison en février 2023 et a retiré son bracelet électronique le mois suivant, et était un fugitif jusqu’à ce que les autorités le trouvent en juillet, alors qu’il était lié à une série d’autres vols de banque, Bureau du procureur des États-Unis dans le district occidental du Missouri a déclaré.

En juillet 2023, il a de nouveau été arrêté et accusé d’avoir commis une série de vols dans des banques et des coopératives de crédit à travers le Midwest avant de blanchir ses gains dans les casinos de la région de Kansas City et de déposer le produit de ces vols sur divers comptes bancaires, a déclaré le bureau.

En avril, Babudar était également condamné à payer 10,8 millions de dollars à un caissier de banque qui a déclaré l’avoir agressée avec une arme à feu lors du vol de décembre 2022 dans l’Oklahoma.

Le juge a recommandé que Babudar purge une peine à FCI Greenville, une prison à sécurité moyenne située à Greenville, dans l’Illinois.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com