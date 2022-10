Le super épargnant de la génération Y gagne 135 000 $ par an et prévoit de prendre sa retraite à 35 ans

Tanner Firl ne comprend pas pourquoi quelqu’un aurait besoin d’un budget. “Cela n’a jamais eu de sens pour moi”, a déclaré le joueur de 29 ans à CNBC Make It. “La plupart des gens ont du mal à ne pas dépenser d’argent. Nous avons presque le problème inverse.” Firl et sa femme, Isabel, qui vivent à Minneapolis, sont pratiquement allergiques à dépenser de l’argent pour tout ce qu’ils ne considèrent pas comme une nécessité, une attitude commune qui joue dans la stratégie financière du couple. Firl fait partie du mouvement FIRE – abréviation d’indépendance financière, retraite anticipée – et adhère spécifiquement à une stratégie connue sous le nom de FIRE “lean”. Les praticiens de cette version de FIRE cherchent à augmenter leur taux d’épargne en supprimant autant de dépenses superflues que possible.

Tanner Firl avec sa femme Isabel et son fils Teddy. Loonar City | Jack Davis et Sara Miller

Jusqu’à présent, Firl a caché environ 380 000 $ et espère économiser au moins 625 000 $ pour financer une retraite anticipée à 35 ans. Un portefeuille de cette taille rapporterait à sa famille 25 000 $ par an en revenu annuel. Actuellement, Firl est le principal soutien de famille de sa famille, qui comprend également son fils d’un an, Teddy, et trois chats. Il gagne 135 000 $ par an en tant qu’ingénieur logiciel, et environ la moitié de chaque chèque de paie est consacrée à la nourriture et aux frais de subsistance chaque mois. Il investit le reste. Voici comment Firl dit que son style de vie super économe le prépare à une retraite anticipée.

Poursuivre le FEU dès son plus jeune âge : “Tout cela me semblait avoir beaucoup de sens”

Ayant grandi comme l’un des six enfants de Rochester, dans le Minnesota, Firl a appris l’importance d’étirer un dollar. Les vacances en famille signifiaient emballer dans la camionnette pour rendre visite aux membres de la famille ou passer du temps dans des parcs ou monuments nationaux gratuits. Les pauses déjeuner signifiaient généralement s’arrêter pour les PB & J en bordure de route. La famille Firl ne manquait pas d’argent. Ils voulaient juste que leurs enfants apprennent à travailler pour les choses qu’ils appréciaient. “Chaque fois que nous voulions quelque chose en grandissant, nous devions dépenser notre propre argent pour l’acheter ou attendre un anniversaire ou Noël”, explique Firl. En conséquence, Firl a suivi l’exemple de ses frères et sœurs et a obtenu un itinéraire papier en tant qu’enfant d’âge scolaire et a travaillé tout au long du lycée. Au moment où il est arrivé à l’université, il avait découvert un blog écrit par Peter Adeney, également connu M. Money Moustache, l’une des figures les plus importantes du mouvement FIRE. Quelque chose résonna instantanément.

Tanner Firl part courir. Loonar City | Jack Davis et Sara Miller

“Tout cela m’a semblé très logique : en gros, dépenser le moins possible pour pouvoir vivre votre vie aussi pleinement que vous le souhaitez”, déclare Firl. Firl est diplômé de l’Université du Minnesota en 2015 avec un diplôme en mathématiques et a décroché un emploi à la National Security Agency qui versait un salaire annuel d’environ 66 000 $ par an. Cette même année, lui et Isabel, qui avaient été amoureux au lycée, se sont mariés. En deux ans et demi, le couple avait économisé suffisamment pour verser un acompte sur une maison à Minneapolis, où ils vivaient à l’étage et couvraient les paiements hypothécaires en louant le sous-sol sur Airbnb.

La voie frugale vers le FEU

Les Firls ont acheté leur résidence secondaire pour 185 000 $ en 2018 et ont vendu leur première maison peu de temps après, lorsque la gestion en tant que location est devenue fastidieuse. Ils ont aménagé le sous-sol de leur nouvelle maison pour des locations à court terme, mais ont dû abandonner ce plan lorsque Teddy est arrivé en 2021. Le plan d’étage de la maison ne fait que 675 pieds carrés – des quartiers proches pour un couple de nouveaux parents, dont l’un par intermittence travaille à domicile. Alors que le salaire de Firl a atteint les 135 000 $ qu’il gagne actuellement, le couple a résisté au « fluage du style de vie » et a maintenu son engagement envers la frugalité. Si la famille a besoin de quelque chose, elle le recherche gratuitement sur des marchés en ligne tels que Craigslist.

Tanner, Isabel et Teddy chez eux à Minneapolis. Loonar City | Jack Davis et Sara Miller

“Nous avons également acquis la réputation auprès de nos amis et de notre famille d’être très frugaux et économes”, déclare Firl. “Nous finissons par obtenir beaucoup de choses gratuites simplement parce qu’un membre de la famille verra quelque chose de gratuit sur le bord de la route, et ils penseront que nous pourrions l’aimer.” De plus, le couple n’a pas à débourser beaucoup pour aucun de ses passe-temps. Tanner est un coureur passionné, un auditeur de podcast et un joueur de jeux de société, tandis qu’Isabel écrit et gère un flux Twitch. Ils aiment tous les deux jouer à des jeux vidéo le soir. De plus, le couple a réduit son budget de nourriture et d’approvisionnement pour animaux de compagnie à 200 $ par mois grâce à la fréquentation d’une organisation à but non lucratif de déchets alimentaires pour couvrir les courses. “Pour 25 dollars le paquet – un paquet équivaut à environ la moitié d’un wagon – ils vous donnent juste une tonne de nourriture, puis vous partez et vous avez probablement la moitié de vos courses pour le mois, sinon plus, selon la quantité que vous voulez, ” dit Firl.

Dans l’attente d’un avenir financièrement indépendant

En ce qui concerne l’avenir, Firl reconnaît que viser à vivre avec 25 000 $ par an peut ne pas sembler suffisant. Mais il est convaincu qu’ils peuvent le faire fonctionner. Le chiffre suppose que la maison sera entièrement remboursée d’ici là (il paie actuellement environ 1 100 $ par mois en versements hypothécaires, en assurance habitation et en taxe foncière) et qu’il serait théoriquement admissible à une assurance maladie à prix très réduit dans l’État du Minnesota. Pourtant, compte tenu de la façon dont sa vie a changé au cours des dernières années, Firl comprend qu’il devra faire preuve de souplesse en ce qui concerne le montant exact en dollars et le moment de sa retraite anticipée. Si lui et Isabel décident d’avoir plus d’enfants et de déménager dans une maison plus grande, par exemple, cela pourrait changer son calcul.

Tanner Fil. Loonar City | Jack Davis et Sara Miller