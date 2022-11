Le super-combat de Makhachev UFC “fermé”, déclare son collègue champion

Alexander Volkanovski espère affronter le Russe à l’UFC 284

Les fans de MMA ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps pour la confirmation d’un super combat prévu entre le champion des poids légers de l’UFC Islam Makhachev et le champion des poids plumes Alexander Volkanovski.

Selon Volkanovski, le développement est “proche,” avec l’événement à la carte UFC 284 à Perth dans son pays natal, l’Australie, désigné comme le cadre idéal pour le combat du 12 février.

“Nous insistons évidemment pour cela” Volkanovski a déclaré vendredi. « Tout le monde le veut. Nous allons le réaliser.

Volkanovski gagne du poids pour défier le champion récemment couronné Makhachev, qui a décroché la ceinture vacante des poids légers en battant Charles Oliveira à l’UFC 280 à Abu Dhabi le mois dernier.

Lire la suite La star russe Makhachev remporte le titre des poids légers de l’UFC

Makhatchev invité “mec petit” Volkanovski dans l’octogone après la victoire, pour taquiner le match potentiel alors qu’ils se serraient la main.

Étant donné que le Daghestan est le plus grand homme, Makhachev sera favorisé par la plupart des experts et des fans. Cela ne devrait cependant pas déstabiliser Volkanovski, qui est le meilleur combattant livre pour livre de l’UFC et qui adore le défi.

“Ça va être comme un David et Goliath, parce que tout le monde pense qu’il est l’homme le plus fort de la planète, [with the] le meilleur grappling que quiconque ait jamais vu », dit Volkanovski.

“La façon dont ils parlent de lui – ça va être incroyable quand j’aurai fait le travail.”

Volkanovski prétend manger 4 000 calories par jour pour progresser et essayer de devenir le deuxième combattant de l’histoire de l’UFC à revendiquer à la fois les titres poids léger et poids plume.

S’il dépasse Makhachev, il est prêt à affronter le premier homme à réaliser l’exploit à Conor McGregor.

“C’est la prochaine alors, non?” demanda Volkanovski.

« Faisons en sorte que cela se produise après cela. … Il n’y a eu que quatre champions dans la division poids plume. Le seul que je n’ai pas combattu est Conor McGregor.

Lire la suite Makhachev reçoit l’accueil d’un héros au Daghestan après la victoire au titre UFC (VIDEO)

“Je peux battre ce gars aussi” il prétendait.

McGregor n’a pas été vu dans l’octogone depuis sa défaite contre Dustin Poirier pour la deuxième fois à l’UFC 264 en juillet de l’année dernière via une mauvaise jambe cassée TKO.

À l’approche du week-end de l’UFC 281 où le roi des poids moyens Israel Adesanya défend sa couronne contre Alex Pereira, la rumeur a allégué que McGregor affrontera Oliveira en juin 2023 avant que le vainqueur ne tire sur celui qui est le champion des poids légers.