Le Super Bowl LVII sera-t-il le dernier match de Brandon Graham avec les Eagles ?

Le joueur de ligne défensif vedette Brandon Graham quittera-t-il les Eagles après le Super Bowl?

L’épouse de Graham, Carlyne, a fait allusion à cette possibilité lors d’une interview sur le terrain dimanche après que Philadelphie a battu les 49ers lors du match de championnat NFC.

L’interview de Josina Anderson de CBS Sports avec Graham a été écrasée par Carlyne et leurs deux enfants, y compris leur fille en pleurs. Alors que Graham prenait sa fille dans ses bras pour la consoler, sa femme a parlé à Anderson de ce que cela signifiait de revoir son mari dans le Super Bowl près de 18 mois après qu’une blessure à Achille l’ait mis à l’écart pendant presque toute la saison 2021.

“Pour savoir qu’il est revenu de sa blessure et pour connaître tout le travail acharné qu’il a fourni, cela pourrait potentiellement être le dernier match qu’il joue pour Philly, je suis à court de mots”, a déclaré Carlyne. “Je suis si fier de lui.”

Graham a joué toute sa carrière de 13 ans avec Philadelphie après que les Eagles l’ont sélectionné au 13e rang au total lors du repêchage de la NFL en 2010. Cet été, il a dit il espère jouer encore trois saisons et a noté qu’il était prêt à passer un an ailleurs. Mais alors que la campagne 2022 touche à sa fin, Graham a réitéré son désir de continuer à jouer pour la seule équipe professionnelle qu’il ait jamais connue.

Il a certainement prouvé qu’il y avait encore de la bande de roulement sur ses pneus, enregistrant un sommet en carrière de 11 sacs en saison régulière. Le futur joueur de 35 ans a déclaré début janvier que la retraite pourrait également être envisagée si les Eagles remportaient le titre.

“Ma femme m’a posé la même question,” Graham a déclaré à la station de radio sportive de Philadelphie 94WIP. “Et tu sais quoi, gagnons d’abord et ensuite je te parlerai.”

Graham est peut-être mieux connu pour son strip-sack au quatrième quart du quart-arrière des Patriots de l’époque, Tom Brady, pour remporter le Super Bowl LII, le premier des Eagles. Il est également le joueur le plus ancien de la franchise et un capitaine d’équipe.

Tout cela se traduit par son énorme impact hors du terrain. Graham a reçu de nombreux éloges pour son travail caritatif à Philadelphie et dans sa ville natale de Detroit, et il est le nominé des Eagles pour le prix Walter Payton Man of the Year 2022 de la NFL. Il a également été présenté dans “A Philly Special Christmas”, l’album de musique de Noël compilé par les coéquipiers des Graham’s Eagles Jason Kelce, Jordan Mailata et Lane Johnson.

L’interview de Graham dimanche dernier a montré toute sa gamme – il a consolé sa fille émotionnelle, a embrassé sa femme et a répondu à la question d’Anderson sur la mentalité défensive des Eagles avant de se précipiter au milieu de terrain pour la présentation du trophée du championnat NFC.

Une autre fille des Eagles a eu un temps d’écran plus adorable à la suite du match de dimanche. Lors de la conférence de presse de l’entraîneur Nick Sirianni, sa fille Taylor est devenue virale pour avoir fait des mouvements de la main et avoir imité son père pendant qu’il répondait à une question. Le receveur des Eagles AJ Brown s’est amusé aux dépens de son entraîneur une fois qu’il a vu la vidéo.

Sirianni, Graham et Brown affronteront l’ancien entraîneur des Eagles Andy Reid et les Chiefs lors du Super Bowl LVII le 12 février, uniquement sur FOX et l’application FOX Sports.

