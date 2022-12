Le Super 20 de Bharat guide les Bengaluru Bulls vers une victoire massive contre les pirates de Patna

Les Bengaluru Bulls sont restés sur la bonne voie pour une troisième place après avoir battu Patna Pirates 57-44 lors de la saison 9 de la ligue Pro Kabaddi vivo au stade couvert de Gachibowli, ici mercredi. Bharat est devenu le meilleur joueur des Bulls avec 20 points dans le match.

Bharat a récolté quelques points de raid alors que les Bulls de Bengaluru ont pris les devants à 13-6 à la 7e minute. Les Patna Pirates étaient sur le point de se battre mais Mohammadreza Shadloui Chiyaneh a effectué un raid fantastique pour maintenir son équipe à flot.

Cependant, Bharat a effectué un raid multipoint peu de temps après et a aidé son équipe à infliger un ALL OUT et à prendre une avance massive à 23-12 à la 13e minute. Sachin a réussi une magnifique touche de main courante, cependant, les Bulls détenaient toujours une avance confortable à 25-14. Bharat a rattrapé Sunil et Sajin C à la 17e minute alors que les Bulls continuaient de dominer la procédure. L’équipe de Bengaluru a continué à faire rage et a terminé la première mi-temps en tête à 31-16.

Bharat a effectué un raid dans les premières minutes de la seconde mi-temps et a réduit les Pirates à un seul membre sur le tapis. Quelques instants plus tard, les Bulls ont infligé un autre ALL OUT et ont pris une avance de 18 points à 36-18. Sachin Narwal a également soutenu Bharat dans le département des raids alors que les Bulls continuaient à aller de l’avant.

Mahender Singh a réussi un SUPER TACKLE brillant à la 33e minute alors que les Bulls menaient à 43-28. Anand Tomar de Patna a effectué un SUPER RAID à la 36e minute, mais les Bulls détenaient toujours une grosse avance à 46-31. Les Patna Pirates ont réussi un ALL OUT dans la dernière minute du match, mais ils étaient trop loin derrière le score de Bulls. Les joueurs de Bengaluru n’ont pas levé le pied et ont finalement remporté une victoire complète.

