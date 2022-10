Le Super 10 de Surender Gill aide les Yoddhas à battre les Titans Telugu

UP Yoddhas a réalisé une performance catégorique pour enregistrer une victoire 43-24 sur les Telugu Titans lors du deuxième match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi, ici lundi.

Surender Gill (13 points) et Pardeep Narwal (9 points) ont été les meilleurs joueurs des Yoddhas.

Un début de match lent a vu les deux équipes échanger constamment des points de raid. Le fléau de l’horrible course des Titans dans la ligue a été leur défense, et dans les premières étapes de cette rencontre, il ne semblait pas qu’ils s’étaient améliorés. Surender Gill et Pardeep Narwal se déchaînaient dans leurs rangs à leur guise, capables de ramasser facilement des points bonus.

Malgré leur défense inefficace, les Titans ont réussi à garder les choses en équilibre pour la plupart. Dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps cependant, les Yoddhas se sont éloignés, Gill en particulier était endémique. Ils ont obtenu le premier ALL OUT du match avec le compte à rebours, pour étendre leur avance à 16-8. Leur domination dans les cinq dernières minutes était austère, ils ont marqué 11 points contre un seul par les Titans au cours de cette période – alors qu’ils entamaient la pause en menant 20-9.

Les Titans ont lancé la seconde mi-temps avec un SUPER TACKLE, Mohit Pahal rattrapant Narwal, pour soulever les espoirs d’une résurgence. Ces espoirs se sont éteints dès que les Yoddhas ont pris le contrôle total de la procédure et ont obtenu deux autres ALL OUTS en succession rapide pour prendre une avance de 36-12.

À partir de là, ce n’était plus qu’une question de temps, car les Yoddhas ont remporté une énorme victoire pour gagner une place sur la table.

