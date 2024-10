Le Sunday Journal News fait peau neuve, une nouvelle section week-end et ajoute plus de contenu local

Chers lecteurs,

Depuis des mois, je compte à rebours jusqu’au jour où je marcherai jusqu’au bout de l’allée et récupérerai notre nouveau journal du dimanche. Nos rédacteurs, journalistes, photographes et planificateurs ont travaillé sans relâche avec une équipe de designers extraordinaires pour apporter un tout nouveau look au Sunday Journal News tout en ajoutant plus de contenu local sur cinq nouvelles pages thématiques. Maintenant, le jour est enfin arrivé.

Nous ouvrons avec une première page qui présente notre histoire principale dans un présentoir accrocheur de qualité magazine. A l’intérieur, nos pages thématiques apportent inspiration et bonne nouvelle; un examen plus approfondi de notre communautés locales; une page de transparence qui vous emmène dans notre rédaction avec un journaliste ; une page état par état ; et « Des archives», un retour sur les moments historiques que nous avons couverts au fil des décennies. Chaque page est accompagnée de photographies couleur exceptionnelles réalisées par notre équipe de journalistes visuels de premier ordre.

Notre Section sportive du dimanche fait également peau neuve. Désormais appelée Semaine du sport, elle sera remplie d’encore plus de nos athlètes locaux et leurs réalisations, affichées dans un nouveau design audacieux.

Une toute nouvelle section, Weekend Exclusive, abritera des articles remplis d’informations que vous pouvez appliquer à votre vie quotidienne, de la retraite et de la planification financière à l’amélioration de l’habitat, à la santé, à la forme physique et aux arts. Notre page de voyage vous fera rêver de votre prochaine aventure.

Comme toujours, nous continuerons d’écrire des articles sur la responsabilité du gouvernement, les impôts, l’environnement, le développement et l’abordabilité, et nous promettons de travailler dur pour vous tenir au courant de toutes les questions importantes qui vous touchent, vous et vos familles. Vous aurez toujours l’actualité nationale et mondiale ainsi que l’actualité locale et étatique. Nous avons déplacé nos pages d’opinion vers leur propre section avec une couverture et jusqu’à quatre pages intérieures de contenu d’opinion. Notre section Sunday Life restera la même.

Le numéro inaugural d’aujourd’hui de nos projecteurs redessinés Peter D. Kramer enquête sur l’un des problèmes de circulation les plus tenaces de la région : des camions surdimensionnés s’écrasent sur les viaducs d’autoroutes et de promenades.

Pete examine un problème de pont là où il ne devrait vraiment pas y avoir de problème de pont, sur la New York State Thruway à South Nyack. Le pont de South Broadway – au pied de la Thruway avant qu’il n’atteigne le Tappen Zee – a été heurté par des véhicules à 18 roues trop hauts à cinq reprises au cours des 25 derniers mois.

Quiconque a parcouru une promenade à Westchester ou la promenade des Palisades à Rockland sait que les camions sont interdits et que les promenades sont réservées aux voitures particulières. Mais les camions finissent toujours là et si la police ne les attrape pas à temps, ils s’écrasent sur des viaducs qui ne sont tout simplement pas conçus pour eux.

Un accident survenu le 31 août 2023 a gravement endommagé le viaduc et ralenti la circulation pendant 12 heures. Neuf jours plus tard, les poutres endommagées qui avaient commencé à s’affaisser ont été coupées, fermant toute l’autoroute en direction sud pendant 16 heures pour des réparations d’urgence. Onze mois plus tard, un autre camionneur a percuté le même viaduc. Pete a suivi les cas des cinq camionneurs devant le tribunal de la circulation d’Orangetown pour connaître les amendes qu’ils ont payées. Le décompte est ridiculement bas, étant donné la quantité de douleur que les collisions sur le pont ont causée aux autres conducteurs.

L’histoire de Pete est un article journalistique rigoureux et engageant enrichi par notre nouveau format de long métrage dynamique. Je vous invite à vous servir une tasse de café et à vous installer pour une lecture captivante, mais vous voudrez peut-être en faire un décaféiné ; L’histoire de Pete vous rendra assez nerveux.

Nous espérons que vous continuerez à partager des idées d’histoires avec nous et que vous resterez en contact. Faites-nous savoir comment vous aimez le journal. Utilisez les codes QR pour accéder à Lohud et voir plus de galeries de photos, de vidéos et d’histoires supplémentaires.

Revenez souvent; nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles et merci de soutenir le journalisme local.

Tout mon meilleur,

Carrie Yale ([email protected])

Rédacteur en chef

Cet article a été initialement publié dans le Rockland/Westchester Journal News : Plus de contenu local et un nouveau design remplissent le Sunday Journal News