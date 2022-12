Le Sun s’excuse pour la chronique de Jeremy Clarkson sur Meghan

Le Sun s’est excusé pour la chronique de Jeremy Clarkson, dans laquelle il a déclaré qu’il “détestait” la duchesse de Sussex, mais n’a pas précisé si des mesures avaient été prises contre lui. L’article de la semaine dernière est devenu l’article le plus critiqué de l’Independent Press Standards Organisation, avec plus de 17 500 personnes l’ayant contacté mardi matin. Il a été retiré du site Web du Sun lundi à la demande de Clarkson après les critiques de députés et de célébrités. Plus de 60 députés de tous les partis ont écrit à la rédactrice en chef du journal, Victoria Newton, pour exiger des excuses et des “mesures prises” contre Clarkson au sujet de la chronique dans laquelle il déclarait que Meghan devrait défiler nue dans les rues. Le Sun a déclaré dans un communiqué publié vendredi soir : « Les opinions des chroniqueurs sont les leurs, mais en tant qu’éditeur, nous réalisons qu’avec la liberté d’expression vient la responsabilité. « Nous, au Sun, regrettons la publication de cet article et nous en sommes sincèrement désolés. “L’article a été supprimé de notre site Web et de nos archives. “Le Sun a une fière histoire de campagne, de Help for Heroes à Jabs Army et Who Cares Wins, et plus de 50 ans de travail en partenariat avec des organisations caritatives, nos campagnes ont contribué à changer la Grande-Bretagne pour le mieux.” Le journal, qui fait partie de News UK, a également répété un tweet de l’ancien présentateur de Top Gear où il a dit qu’il avait fait une “référence maladroite à une scène de Game of Thrones”, qui avait “mal tourné avec un grand nombre de personnes” et il était « horrifié d’avoir fait tant de mal ». Il a également déclaré qu’il serait plus prudent à l’avenir. Dans l’article publié en réponse au documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan, Clarkson a écrit qu’il détestait Meghan “au niveau cellulaire” par rapport au tueur en série Rose West. Il a dit qu’il « rêvait du jour où elle serait obligée de défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule scandait ‘Honte !’ et lui jeter des morceaux d’excréments ». Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Certains journalistes de News UK ont suggéré que Clarkson avait eu la malchance d’écrire sa chronique en une semaine alors que Rupert Murdoch, le propriétaire ultime du journal, était au Royaume-Uni.

Les critiques de l’article comprenaient la fille de Clarkson, Emily, qui a déclaré: “Je tiens à dire très clairement que je m’oppose à tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle.”

Il n’était pas clair laquelle des règles d’Ipso aurait pu être enfreinte en raison de ses directives générales pour les commentaires.