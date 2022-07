Le Sun organisera un débat sur la direction des conservateurs sur TalkTV alors que Rishi Sunak et Liz Truss s’affrontent pour devenir le prochain Premier ministre

RISHI Sunak et Liz Truss s’affronteront devant les lecteurs de Sun lors d’un débat télévisé époustouflant mardi.

The Sun’s Showdown: The Fight for No.10 sera diffusé en direct sur TalkTV à 18h.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ancien chancelier auront une heure pour prouver pourquoi ils seraient les meilleurs PM pour les lecteurs de Sun.

Les membres du public interrogeront directement Mme Truss et M. Sunak sur une série de questions, allant de la manière de réduire le coût de la vie à la livraison du Brexit que les lecteurs de Sun exigent.

L’affrontement incontournable sera animé par le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, et la rédactrice politique de TalkTV, Kate McCann.

La rédactrice en chef du Sun, Victoria Newton, a déclaré: “C’est une occasion importante pour les lecteurs de Sun de questionner les deux candidats en lice pour être leur prochain Premier ministre et de poser des questions sur les problèmes qui comptent le plus pour eux et leurs familles. ”

Richard Wallace, responsable de la télévision et de la diffusion d’informations, a déclaré : “TalkTV est fier de présenter le débat critique en direct du Sun pour décider du prochain Premier ministre du pays. Cette synergie entre The Sun et TalkTV donnera au Royaume-Uni une excellente occasion de voir le les candidats se sont mis à l’épreuve.”

The Sun’s Showdown: The Fight for No.10 sera diffusé sur toutes les plateformes Sun (thesun.co.uk, youtube.com/thesun) et TalkTV.

Retrouvez TalkTV sur Sky 526, Virgin Media 627, Freeview 237, Freesat 217 et Sky Glass 508 et en direct et à la demande sur l’application TalkTV et sur Talk.TV.

Le rédacteur politique du Sun, Harry Cole

Kate McCann, rédactrice politique de TalkTV