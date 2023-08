Le Summer Sunset Festival revient à Lake in the Hills ce week-end – Shaw Local

Alors que la fête du Travail marque une fois de plus la fin officieuse de l’été, Lake in the Hills organisera sa dernière explosion annuelle de plaisirs estivaux avec le Summer Sunset Festival ce week-end à Sunset Park.

Cette année, le Summer Sunset Festival débute jeudi à 17 heures avec un avant-goût du carnaval, une journée supplémentaire permettant aux participants de profiter des manèges du carnaval. Les participants peuvent acheter un bracelet de trajets illimités, valable de 17 h à 21 h, pour 30 $.

Diane Murphy, administratrice de Lake in the Hills, a déclaré que l’avant-première du carnaval était nouvelle cette année.

Le festival se poursuivra jusqu’à dimanche avec de la nourriture, des boissons, de la musique live et des manèges. La participation au festival est gratuite, mais la nourriture, les boissons et les manèges ne le sont pas.

Les billets pour le carnaval coûtent 1 $ par billet. Le nombre de billets par trajet varie selon le site Internet de Amusements de la ville venteusel’opérateur du carnaval du festival.

« Les enfants auraient une journée supplémentaire pour profiter du carnaval », a-t-elle déclaré, ajoutant que les festivaliers qui voyagent pendant le week-end de la fête du Travail auront désormais la chance de visiter le carnaval avant de quitter la ville.

Le vendredi, les manèges du carnaval, ainsi que les tentes de nourriture et de bière, seront ouverts de 15 h à 22 h 30. Un bracelet spécial pour tours illimités fonctionnera de 15 h à 19 h, et un bracelet coûtera 35 $. Le salon de l’automobile se déroulera de 17h à 21h et le groupe de reprises Gold & Platinum se produira de 19h30 à 22h30.

Le samedi commence par le défilé à 10 heures. Le défilé débutera cette année au Sunset Skate Park, une décision du département des travaux publics les années précédentes, a déclaré Murphy.

Les tentes de restauration et de bière sont ouvertes de 11h à 22h30 et le carnaval de midi à 22h30 le samedi et le dimanche. Les promotions sur les bracelets à trajets illimités se dérouleront de midi à 16 h le samedi pour 30 $, de 17 h à 21 h le samedi pour 35 $ et de midi à 16 h le dimanche pour 30 $.

La zone enfants Rec2U est ouverte de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche, et la tente de dégustation de vin est également ouverte de 16 h à 22 h 30 le samedi et le dimanche.

Sur la scène principale du festival, le groupe de reprises Six Speed ​​Tranny se produira de 16h à 17h30 samedi, le groupe de reprises Brass from the Past de 18h30 à 20h et le groupe de reprises rock Mike and Joe de 21h à 22h30.

Dimanche, le groupe hommage aux Blues Brothers Blooze Brothers se produira de 15h à 16h30, le groupe country Hillbilly Rockstarz sera sur scène de 17h30 à 19h et le groupe disco Libido Funk Circus se produira de 20h à 21h30.

Une foire artisanale et une exposition commerciale auront également lieu dimanche, de 11h00 à 17h00. Le festival se termine par un feu d’artifice à 21h30 dimanche.

« Nous voulons que les gens viennent et profitent », a déclaré Murphy. « Nous essayons vraiment de faire un bon spectacle. »

Plus d’informations sur le festival peuvent être trouvées sur summersunsetfest.com.