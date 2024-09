Le sulthiame s’avère prometteur pour réduire les symptômes de l’apnée obstructive du sommeil

Les patients prenant du sulthiame, un médicament actuellement utilisé contre l’épilepsie, ont connu une réduction de leurs symptômes d’apnée obstructive du sommeil (AOS), selon les résultats d’un essai clinique présenté au congrès de la Société européenne de pneumologie (ERS) à Vienne, en Autriche.

Les patients souffrant d’AOS ronflent souvent bruyamment, leur respiration s’interrompt et s’arrête pendant la nuit et ils peuvent se réveiller plusieurs fois. Cela entraîne non seulement de la fatigue, mais peut également augmenter le risque d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et de diabète de type 2. L’AOS est très courante, mais de nombreuses personnes ne se rendent pas compte qu’elles en sont atteintes.

La nouvelle étude a été présentée par le professeur Jan Hedner de l’hôpital universitaire Sahlgrenska et de l’université de Göteborg en Suède. Il a déclaré : « Le traitement standard de l’apnée obstructive du sommeil consiste à dormir avec une machine qui souffle de l’air à travers un masque facial pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Malheureusement, de nombreuses personnes trouvent ces machines difficiles à utiliser à long terme, il est donc nécessaire de trouver des traitements alternatifs. Nous devons également mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de l’AOS pour aider les cliniciens à proposer un traitement plus personnalisé. »

L’essai était un essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo – la référence absolue en matière de recherche médicale. Il a porté sur 298 personnes atteintes d’AOS traitées dans 28 centres différents en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne et en République tchèque. Tous les patients ne pouvaient pas tolérer ou refusaient d’utiliser des appareils à pression positive continue (CPAP) ou des embouts buccaux conçus pour maintenir les voies respiratoires ouvertes.

Les patients ont été évalués par polysomnographie au début de l’essai, puis après quatre et douze semaines d’étude. La polysomnographie mesure la respiration, les niveaux d’oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, les mouvements oculaires, l’activité cérébrale et musculaire pendant une nuit de sommeil.

Les patients ont été divisés en quatre groupes : 74 personnes ont pris 100 mg de sulthiame par jour, 74 en ont pris 200 mg, 75 en ont pris 300 mg et les 75 autres ont pris un placebo (pilule factice). Le sulthiame est un médicament qui cible le système respiratoire en inhibant une enzyme appelée anhydrase carbonique et en stimulant les muscles des voies respiratoires supérieures.

Les personnes prenant du sulthiame ont eu moins de pauses respiratoires et des niveaux plus élevés d’oxygène dans leur sang pendant le sommeil. Une mesure de la fréquence des pauses respiratoires pendant le sommeil, appelée AHI3a [2]était de 17,8 % plus faible chez les patients prenant la dose la plus faible, de 34,8 % plus faible chez les patients prenant la dose moyenne et de 39,9 % plus faible chez les patients prenant la dose la plus élevée. Lorsque les chercheurs ont utilisé une autre mesure appelée AHI4, l’effet du traitement était proche d’une réduction de 50 % des pauses respiratoires avec une baisse plus profonde des niveaux d’oxygène. Les patients atteints d’AOS qui se sentaient somnolents pendant la journée se sentaient également moins somnolents lorsqu’ils prenaient du sulthiame.

Les effets secondaires ressentis par les personnes prenant du sulthiame, tels que des picotements, des maux de tête, de la fatigue et des nausées, étaient généralement légers ou modérés.

Les personnes qui ont pris du sulthiame dans le cadre de l’essai ont vu leurs symptômes d’AOS diminuer, comme l’arrêt de la respiration pendant la nuit et la somnolence pendant la journée. Leurs niveaux moyens d’oxygène dans le sang ont également été améliorés grâce au traitement. Cela suggère que le sulthiame pourrait être un traitement efficace contre l’AOS, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser les traitements mécaniques existants.

Bien que le sulthiame soit déjà disponible comme traitement de l’épilepsie infantile, nous devons encore réaliser une étude de phase III pour confirmer les effets respiratoires bénéfiques de ce médicament sur un groupe plus large de patients atteints d’AOS.

Professeur Jan Hedner, hôpital universitaire Sahlgrenska et université de Göteborg

La professeure Sophia Schiza est responsable de l’équipe de l’ERS sur les troubles respiratoires du sommeil et professeure de médecine respiratoire et du sommeil à la faculté de médecine de l’université de Crète, en Grèce, et n’a pas participé à l’étude. Elle a déclaré : « Beaucoup d’entre nous savent que nous ronflons ou que notre partenaire ronfle. Si le ronflement s’accompagne d’autres symptômes, comme des réveils fréquents pendant la nuit, une sensation de fatigue et/ou de somnolence pendant la journée, il est temps de consulter un médecin. Comme l’apnée obstructive du sommeil augmente le risque de problèmes de santé graves tels que l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques et métaboliques, il est essentiel de diagnostiquer et de traiter cette maladie. Des traitements sont disponibles, mais comme ils ne fonctionnent pas pour tout le monde, nous avons besoin de plus de moyens pour traiter la maladie, basés sur des approches diagnostiques et thérapeutiques individualisées.

« C’est l’une des premières études suggérant qu’un traitement médicamenteux pourrait aider certains patients, et les résultats sont prometteurs. Nous devons continuer à tester le sulthiame et d’autres traitements pour comprendre leurs effets à long terme, y compris leurs éventuels effets secondaires. Par exemple, nous aimerions voir si le traitement peut aider à réduire la tension artérielle et à prévenir les maladies cardiovasculaires chez les personnes atteintes d’AOS. »