Désormais, il n’y aura plus de mystère ou de théâtre orageux. Le sultan Haïtham, qui a discrètement laissé sa marque au cours de l’année écoulée en renommant et en réorganisant des ministères autrefois contrôlés par son prédécesseur, a modifié la loi fondamentale d’Oman pour permettre la nomination d’un prince héritier, la pratique de succession de tous les autres États arabes du Golfe. .

« C’est révolutionnaire », a déclaré Bader al-Saif, professeur assistant d’histoire à l’Université du Koweït qui étudie Oman. «Il a fallu (au Sultan Haitham) un an pour tout prendre, et maintenant il continue avec sa propre empreinte. Vous ne modifiez pas la Loi fondamentale à la légère. «

Le décret du sultan établit également une commission chargée de suivre et d’évaluer les performances des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il s’agit clairement d’une tentative d’encourager la transparence et la responsabilité alors que le pays a du mal à emprunter de l’argent après que les établissements de crédit ont classé sa dette comme «indésirable», ce qui signifie que le risque de défaut est plus élevé. La dette représentait environ 60% du produit intérieur brut d’Oman l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence de presse officielle d’Oman a annoncé que le pays prévoyait un déficit budgétaire d’environ 5,7 milliards de dollars d’ici 2021 et prévoyait de s’endetter davantage et de puiser dans ses réserves pour combler l’écart. Le sultanat, qui produit près d’un million de barils de pétrole par jour, a ressenti la douleur de la baisse des prix du pétrole lors de la pandémie de coronavirus. Le Fonds monétaire international a estimé que l’économie d’Oman s’était contractée de 10% l’année dernière, la plus forte contraction parmi les États du Golfe.