Le sultan d’Oman arrive en Arabie saoudite pour son premier voyage à l’étranger

Le sultan a rencontré le roi Salmane d’Arabie saoudite pour discuter des moyens de renforcer les liens, a rapporté l’agence de presse officielle saoudienne, sans donner plus de détails. Des relations plus étroites avec l’Arabie saoudite pourraient devenir critiques alors qu’Oman, longtemps prisé pour sa neutralité dans la région turbulente, a du mal à équilibrer ses comptes et se tourne vers les voisins plus riches du Golfe pour obtenir du soutien.