Le Sullivan Theatre ouvrira « Nunsense » le 1er mars | Divertissement/Vie

Nous rencontrons ici la révérende mère Regina, interprétée par Margaret Lipscomb, une ancienne artiste de cirque ; Sœur Mary Hubert, la Maîtresse des Novices, interprétée par Sonya Blanchard ; une religieuse de rue de Brooklyn nommée sœur Robert Anne, interprétée par Tara Nixon ; Sœur Mary Leo, une novice qui est une ballerine en herbe, interprétée par Jamie Trice ; et la délicieusement farfelue Sœur Mary Amnesia, interprétée par Michelle Freneaux Chassaing, la religieuse qui a perdu la mémoire lorsqu’un crucifix lui est tombé sur la tête.

Avec des tours d’étoiles, des claquettes et des danses classiques, un quiz public et des surprises comiques, ce spectacle est devenu un phénomène international. Le New York Times a qualifié l’émission de « farfelue et scandaleuse avec un sentiment d’amusement hystérique du type « tout est permis » !

Heath McNeese dirige cette production. Chelsea Gidden est la directrice musicale et chorégraphe, et Matt Miyagi est le régisseur.