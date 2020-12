L’époque où le Brexit domine les sommets de Bruxelles semble révolue depuis longtemps.

À seulement trois semaines de l’absence d’accord, jeudi, les 27 présidents et premiers ministres de l’UE se sont tous réunis en un seul endroit.

À peine 24 heures auparavant, Boris Johnson était en ville pour des entretiens ultimes avec le président de la Commission. Il avait tous les ingrédients d’une finale de saison.

En fin de compte, 27 dirigeants ont donné au Royaume-Uni 10 minutes de leur temps lors d’un marathon, et beaucoup ont peut-être dérivé dans et hors de la conscience.

C’est parce que cela s’est produit vers 8 h 30, après une discussion ininterrompue toute la nuit sur le changement climatique, comme une réflexion après coup sur les débats.

Ils étaient censés être informés des discussions avec le Royaume-Uni au début du dîner de jeudi, mais ils ont continué à être distraits par d’autres problèmes.

Ce n’était pas seulement une chose descendante, les dirigeants jouant cool et faisant semblant de ne pas s’en soucier. Lors d’une conférence de presse avec Angela Merkel et les présidents du Conseil et de la Commission, aucune question n’a été posée sur le Brexit.

Le thème a été martelé lorsque la nouvelle a été annoncée plus tard que le Premier ministre avait été snobé par Mme Merkel et Emmanuel Macron, à qui il avait voulu parler au téléphone du Brexit. Ils avaient refusé.

Il n’y a pas beaucoup de précédent à cela: malgré les tapotements sur le fait que la Commission est l’unique négociateur, le Royaume-Uni ne demandait pas que des négociations aient lieu au niveau des dirigeants, mais plutôt simplement une discussion.

Au cours de la phase de l’accord de retrait du Brexit, qui, comme les négociations commerciales, relevait également de la compétence exclusive de la Commission, Theresa May et M. Johnson se sont rendus à Berlin et à Paris et ont eu des discussions avec les dirigeants.

Ce sont aussi les États membres plutôt que la Commission qui semblent avoir les pieds les plus froids sur des questions telles que l’égalité des chances et qui ont poussé Michel Barnier à une ligne plus dure. Leur parler ne serait pas si étrange, et c’est déjà arrivé.

Mais l’incident, qui a été divulgué à la presse par des responsables de l’UE, est également étrange car, politiquement, il est plus difficile, pas moins difficile pour le Premier ministre de descendre de son perchoir.

Il ne peut pas rentrer chez lui et prétendre avoir influencé l’esprit des dirigeants ou avoir gagné quoi que ce soit. S’il s’agit de théâtres, c’est parti assez tard.

Mais l’épisode explique également quelque chose de plus fondamental sur l’avenir du Royaume-Uni en dehors de l’Union européenne. La Grande-Bretagne est peut-être encore dans une période de transition et suit les règles de l’UE, mais elle a quitté le bloc au début de cette année.

L’accès aux dirigeants de l’UE n’était pas un problème pour Mme May, ni pour M. Johnson avant le Brexit – en tant que chef de gouvernement d’un État membre de l’UE, ils avaient le droit d’assister aux réunions du Conseil. Les réunions bilatérales étaient faciles à organiser et régulières.