Le sujet de “Teacher’s Pet” reconnu coupable du meurtre de sa femme en 1982 après que le podcast sur un véritable crime ait jeté un nouvel éclairage sur une affaire froide

Un Australien a été reconnu coupable du meurtre à froid de sa femme mardi après qu’un véritable podcast sur le crime ait attiré l’attention sur l’affaire en 2018.

Un juge a conclu que Christopher Dawson, un ancien professeur de lycée de 74 ans, avait tué sa femme Lynette Dawson en 1982.

Au moment du meurtre de sa femme, Dawson était impliqué dans une liaison extraconjugale avec la baby-sitter de 16 ans de leurs deux filles, âgées de 2 et 4 ans à l’époque, selon une procédure judiciaire de 2003 appelée enquête. Elle était une ancienne étudiante – et quelques jours après la disparition de Lynette Dawson, l’adolescente a emménagé avec Christopher Dawson. Ils se sont mariés après ses 18 ans et se sont séparés quatre ans plus tard.

Hedley Thomas, journaliste d’investigation pour le journal australien, a relaté l’affaire sur son podcast, “The Teacher’s Pet”.

Les archives judiciaires australiennes montrent que Dawson, un ancien joueur de rugby professionnel devenu professeur de lycée, avait demandé un procès devant un juge, renonçant à son droit à un jury, citant le large public du podcast.

Thomas n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi après-midi – tôt le matin, heure locale.

La condamnation était « en retard de 40 ans », a-t-il écrit dans un essai publié après le verdict.

“C’était une affaire de spectateur désespérément unilatérale”, a-t-il écrit à propos de la procédure. “Presque tout le monde voulait que Dawson soit menotté avant le déjeuner.”

Le podcast a attiré une audience mondiale d’environ 60 millions de personnes et a renouvelé l’examen de l’affaire. La police australienne a arrêté Dawson à son domicile du Queensland en décembre 2018.

Dawson a signalé la disparition de sa femme le 18 février 1982, selon la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais son dernier contact connu est survenu plus d’un mois plus tôt, lorsqu’elle a parlé avec sa mère le 8 janvier. Ils ont prévu de déjeuner le lendemain. Elle ne s’est pas présentée.

Son corps n’a pas été trouvé.

“L’ensemble de la preuve circonstancielle me satisfait que Lynette Dawson est décédée, qu’elle est décédée le 8 janvier 1982 ou vers cette date et qu’elle n’a pas volontairement abandonné sa maison”, a déclaré le juge Ian Harrison au tribunal, selon l’Associated Press.

Il a dit que Dawson avait menti au sujet de la réception d’appels téléphoniques de sa femme après sa disparition et a qualifié de “ridicule” l’argument selon lequel elle aurait pu manquer de sa famille.

Dawson risque la réclusion à perpétuité.

