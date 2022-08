Le sujet de la loi et de l’ordre a reçu peu d’attention dans le débat sur la direction des conservateurs – cela doit changer

Pas de copie

Il est difficile de croire qu’un chien de garde de la police devrait exhorter les forces à enquêter sur les cambriolages – mais tel est l’état pitoyable de la loi et de l’ordre dans la Grande-Bretagne moderne.

PC Plod de 2022 est trop heureux de se pavaner dans des vidéos TikTok louables pour se faire plaisir auprès du public. Mais quant à la lourde corvée de résoudre des crimes ? Pas si enthousiaste.

Le Sun a une immense admiration pour les flics de base qui vont travailler chaque jour sans savoir à quoi ils seront confrontés.

Ce sont les patrons qui sont les méchants – infectant les forces avec une orthodoxie éveillée et se concentrant sur toutes les mauvaises choses.

Certaines forces envoient des agents à seulement un cambriolage sur quatre. Pourtant, ceux qui ont renversé cette épouvantable abdication du devoir n’ont pas seulement vu le nombre d’arrestations et de crimes résolus monter en flèche.

Ils ont même réduit de moitié le nombre de cambriolages. Qui aurait cru?

Jusqu’à présent, le sujet de la loi et de l’ordre n’a reçu que peu d’attention dans le débat sur la direction des conservateurs, mais à mesure que l’étau du coût de la vie se resserre, la criminalité pourrait bien augmenter.

Celui qui gagne sur Liz Truss et Rishi Sunak ne peut pas se permettre de supposer que nos chefs de police PC régleront ce problème sans appliquer les vis à oreilles.



Échec fatal

La mort de Sahara Salman, QUATRE ANS, dans une explosion de gaz à son domicile est rendue encore plus tragique par son apparente inutilité.

La compagnie gazière SGN a été contactée non seulement par la famille de Sahara, mais aussi par plusieurs voisins préoccupés par l’odeur dans les semaines qui ont précédé l’explosion de lundi.

Pourtant, la famille a appris qu’il n’y avait pas de problèmes majeurs après la visite d’un ingénieur huit jours avant la mort de Sahara, tandis qu’une visite de suivi par un ingénieur plus expérimenté ne s’est jamais matérialisée.

La maman du Sahara, Sana, faisant preuve d’une retenue remarquable compte tenu des circonstances vraiment épouvantables, qualifie SGN de ​​”paresseux”.

L’entreprise dit qu’elle participe à une enquête sur la cause de l’explosion. Il ne doit négliger aucun effort et veiller à ce que tous les coupables soient dûment tenus responsables.

Billet pour se moquer

LE retour imminent sur nos côtes d’Aine Davis, l’un des tristement célèbres groupes djihadistes britanniques des “Beatles”, est une perspective écœurante.

Après avoir pourri dans une prison turque pendant sept ans, Davis, alias Paul, est maintenant expulsé ici et pourrait en théorie être libre de marcher dans les rues de Grande-Bretagne.

Si quelqu’un espère qu’il pourrait être un personnage réformé, rappelez-vous qu’avant même que Davis ne soit séduit par une perversion grotesque de l’islam, il a parcouru les rues de Londres en tant que trafiquant de drogue armé.

Parmi ses camarades des Beatles de l’EI qui ont torturé et décapité des travailleurs humanitaires, des sous-traitants et des journalistes innocents, « John » a été tué dans une frappe de drone, tandis que « George » et « Ringo » purgent leur peine dans une prison américaine.

jeIl est difficile de comprendre pourquoi Davis mérite un meilleur sort que ses méchants « camarades de groupe ».