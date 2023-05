Le suivi de Nanos montre que les libéraux de Trudeau sont menacés sur des champs de bataille clés

Les conservateurs de l’opposition fédérale ont élargi leur avance sur les autres partis en matière de soutien au scrutin et de leadership, les libéraux minoritaires étant désormais menacés dans des domaines qui étaient pour eux des bastions lors des élections précédentes, selon le dernier suivi de Nanos Research.

(Recherche Nanos)

Le dernier suivi du scrutin fédéral – dans lequel on demande aux personnes interrogées s’ils envisageraient de voter pour chacun des partis fédéraux – montre que les conservateurs de Pierre Poilievre sont en tête à 35,2 % et les libéraux du premier ministre Justin Trudeau à 27,7 % – plus que sept points de pourcentage de retard. Les deux partis étaient statistiquement à égalité il y a quelques mois, chacun oscillant autour de 33 % le 10 février. Mais depuis lors, les libéraux sont sur une trajectoire négative. Le NPD de Jagmeet Singh, quant à lui, occupe la troisième place avec 21,7 %.

Nik Nanos, sondeur de CTV News et président de Nanos Research, affirme que la baisse du soutien libéral n’est pas due à une augmentation des chiffres conservateurs, qui n’ont pas augmenté de manière significative depuis février.

« Mais là où se trouve le changement, c’est dans les chiffres des libéraux. Ils sont en baisse », a déclaré Nanos lors du dernier épisode de CTV News Trend Line. « Chaque fois que les chiffres libéraux ont quelque chose avec un deux devant, ce n’est pas bon pour (eux). »

Et lorsque le nombre de bulletins de vote du NPD atteint 20, cela crée un « scénario parfait pour les conservateurs » car cela entraîne la division du vote progressiste, a déclaré Nanos.

Poilievre, quant à lui, détient également l’avantage lorsqu’il s’agit de savoir qui les Canadiens préfèrent être premier ministre. Le chef conservateur est à 28,3 %, suivi de Trudeau à 23,9 %.

(Recherche Nanos)

SAILLIES DE SIÈGE

Les perspectives pour les libéraux deviennent encore plus sombres lorsque vous examinez les projections mensuelles de sièges de Nanos.

Les dernières projections – pour lesquelles les données des sondages sont modélisées pour montrer quel parti est en mesure de remporter plus de sièges en cas d’élection – montrent que les libéraux de Trudeau sont en baisse partout sauf au Québec et dans les Prairies (où ils n’ont pas baissé, mais restent stables ).

Nanos a déclaré que les circonscriptions actuellement en jeu ou à risque pour les libéraux comprennent celles du Canada atlantique, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, qui sont « des champs de bataille extrêmement importants ». Il a cité les circonscriptions de la région du Grand Toronto et de la « ceinture 905 » comme exemples de domaines de force des libéraux lors des dernières élections, mais où ils perdent maintenant du terrain.

Projections de la RGT de mai 2023 par rapport aux résultats des élections fédérales de 2021 (Nanos Research)

La carte de la RGT à droite, ci-dessus, montre une bonne quantité de rouge, représentant les circonscriptions où les libéraux ont été vainqueurs aux élections fédérales de 2021. Cela montre que la RGT est restée un bastion libéral, ces circonscriptions aidant le parti à remporter un autre gouvernement minoritaire. La carte à gauche, cependant, représente les dernières projections de sièges de Nanos et une image changeante pour les libéraux.

« L’autre carte, si vous voyez quelque chose qui est noir, c’est la marge de victoire – c’est trop proche pour l’appeler car c’est moins de 2% », a déclaré Nanos. « Si c’est gris, c’est de deux à sept pour cent. Découvrez toutes les circonscriptions qui sont actuellement en jeu. »

Ces circonscriptions comprennent celles des régions d’Oakville et de Mississauga, ainsi que la région de Durham et Cambridge.

«En regardant ce champ de bataille, comme le champ de bataille de Toronto, je pense que les libéraux doivent réfléchir à leur stratégie et à la façon dont ils vont essayer de tenir le coup, car ils sont déjà en position minoritaire. Perdre des sièges à Toronto est fondamentalement mauvaise nouvelle pour l’équipe rouge Et il y a des circonscriptions de banlieue critiques, les Mississaugas, Oakvilles, … qui sont en jeu.

Regardez l’épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Le prochain épisode sortira le mercredi 24 mai.