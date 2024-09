Le suicide reste l’une des principales causes de décès dans la plupart des âges

En 2022, il y a eu 618 cas de décès par suicide en Alberta : 463 hommes et 155 femmes sont morts par suicide dans la province.

Ces statistiques alarmantes expliquent pourquoi de nombreux pays, dont le Canada, célèbrent la Journée mondiale de prévention du suicide (JMPS) le 10 septembre. Lancée en 2003 par l’Association internationale pour la prévention du suicide et l’Organisation mondiale de la santé, la JMPS attire l’attention sur un problème qui tue plus de 700 000 personnes par an dans le monde.

Les statistiques de l’Alberta, fournies par le Bureau du médecin légiste en chef, sont réparties selon l’âge, le sexe et le lieu, et les chiffres montrent une tendance qui inquiète de nombreux professionnels de la santé depuis des années.

Les hommes continuent d’être plus susceptibles de se suicider que les femmes, avec 20,3 décès pour 100 000 personnes, tandis que ce chiffre tombe à 6,9 décès pour 100 000 chez les femmes.

La zone de santé du nord de l’Alberta affiche le taux de décès par suicide le plus élevé, avec 179 en 2022, l’année la plus récente pour laquelle des données officielles étaient disponibles. En comparaison, Edmonton a enregistré 148 décès, Calgary 142 et la zone de santé du sud 149.

Selon Statistique Canada, 12 % des Canadiens ont eu des pensées suicidaires au cours de leur vie, 2,6 % ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année et 3,1 % ont tenté de se suicider au cours de leur vie.

Selon Alberta Health Services (AHS), la plupart des personnes qui envisagent sérieusement de se suicider ou qui tentent de le faire présentent un ou plusieurs des risques suivants : des antécédents personnels ou familiaux de tentatives de suicide, des antécédents personnels ou familiaux d’anxiété grave, de dépression ou d’autres problèmes de santé mentale, y compris le trouble bipolaire et la schizophrénie, ou un problème de drogue ou d’alcool.

Signes d’avertissement

Il n’existe pas de symptômes cohérents présentés par une personne ayant des idées suicidaires, mais il existe certains thèmes communs selon l’AHS.

Chez les enfants et les adolescents, parler, écrire ou dessiner de la mort est un signe d’alerte courant, tout comme parler de vouloir disparaître. Les changements de comportement, comme la perte d’appétit ou le fait de dormir plus que d’habitude, sont également corrélés à un facteur de risque accru.

Les adultes qui traversent une période de dépression suivie d’un regain soudain de joie et de contentement peuvent être un signal d’alarme, tout comme une préoccupation soudaine face à la mort ou un désir de se débarrasser de ses biens matériels. Des changements importants dans la vie, comme le divorce ou le décès du conjoint, peuvent également être des événements courants qui précèdent une tentative de suicide.

Prendre soin de soi en bonne santé

Parler de ses pensées suicidaires peut souvent être une méthode bénéfique pour les aborder. Demander de l’aide, surtout en matière de santé mentale, peut être difficile, mais il existe de nombreuses ressources disponibles au Canada.

Un ami de confiance, un membre de la famille, un conseiller spirituel ou un professionnel de la santé comme un médecin de famille ou un conseiller peuvent être de bons points de départ. Si ces personnes ne sont pas disponibles, il existe diverses lignes téléphoniques et de messagerie texte.

Ressources

Le Canada dispose désormais d’une ligne d’assistance téléphonique en cas de suicide ou de crise, accessible par appel ou par SMS au 988.

De 16 h à minuit HAE, vous pouvez joindre Talk Suicide Canada au 1-833-456-4566 ou par texto au 45645.

Pour les jeunes, vous pouvez joindre Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 ou en envoyant le message CONNECT au 686868.